«Многополярность против евроинтеграции»: в ЕС говорят о российской «тактике дестабилизации» на Западных Балканах

В Институте исследований в сфере безопасности Евросоюза обеспокоены «влиянием» России на Западных Балканах. Доклад, с текстом которого ознакомился RT, посвящён «российской тактике дестабилизации» в этом регионе. Так, европейские аналитики утверждают, что Москва якобы стремится установить многополярность, чтобы не допустить евроинтеграции балканских государств. Российские эксперты считают, что ЕС пытается обвинить РФ в собственных неудачах на Балканах.

Институт исследований в сфере безопасности Евросоюза (EUISS) опубликовал доклад о «стратегии» России на Западных Балканах. Авторы настаивают, что Москва «добилась значительных успехов в создании препятствий для интеграции балканских государств в ЕС и НАТО».

В EUISS утверждают, что РФ якобы стремится к достижению главной цели — отказу этих стран от курса на вступление в «единую Европу».

«Основная цель России на Западных Балканах — привнести многополярность, понимаемую как международное устройство, которое отвергает евроинтеграцию как организующую идею регионального порядка и устанавливает «директорат» великих держав, который будет заниматься вопросами конкуренции и сотрудничества в регионе», — отмечается в докладе, с которым ознакомился RT.

Однако Москва не раз заявляла, что уважает выбор балканских государств. В частности, президент РФ Владимир Путин отмечал, что вступление Сербии в Евросоюз никак не отразится на сотрудничестве двух стран.

«Мы с уважением относимся к избранному сербским руководством курсу на вступление в ЕС. В отличие от западных партнёров, не пытаемся ставить Белград перед искусственным выбором — либо вы с Россией, либо с Евросоюзом», — заявил российский лидер.

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, член сената Республики Сербской Елена Гуськова отметила, что отношение РФ к балканским странам всегда базировалось исключительно на исторической и культурной близости.

«Россия использует прежде всего связи культурные, научные и опирается на ту историческую общность, которая всегда существовала между нашим и сербским народами, между нашим и македонским народами, прежде всего между православными народами. И даже малейшее усилие с точки зрения связей в науке, культуре, образовании вызывает у западных стран очень сильное раздражение и, видимо, размышление о своей дальнейшей стратегии», — объяснила эксперт в беседе с RT.

Раскачивают балканскую лодку

В докладе EUISS также говорится о целях, которые преследует российская региональная политика на Балканах.

В частности, там утверждается, что «российская тактика дестабилизации» на Балканах — ответ на политику, которую Евросоюз проводит в отношении стран, входящих в программу «Восточное партнёрство» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина), и которая, по мнению Москвы, дестабилизирует обстановку в них. Кроме того, как утверждают европейские аналитики, это попытка отвлечь внимание Брюсселя от развития отношений с этими государствами.

Кроме того, задача РФ состоит в том, чтобы снизить эффективность Евросоюза на Западных Балканах, подчёркивается в докладе.

«В этом плане весьма характерны подрывные действия (такие, как подпитка протестов) и дипломатические усилия (такие, как попытка поставить под сомнение легитимность соглашений), предпринимаемые Россией для срыва решения вопроса о госнаименовании между Грецией и Северной Македонией, или её поддержка крайне спорного референдума в Республике Сербской о праздновании Дня Республики», — говорится в документе.

Стоит отметить, что в докладе не приведено ни одного доказательства подобных утверждений. Между тем Москва не раз озвучивала свою позицию относительно обвинений во вмешательстве в дела других государств в свой адрес.

Так, глава МИД России Сергей Лавров на полях 73-й Генассамблеи ООН заявил, что если бы российская сторона позволила себе 10% от объёма высказываний западных лидеров о необходимости евроатлантической интеграции Западных Балкан, то уже была бы «пригвождена к позорному столбу».

«Высокий представитель ЕС Федерика Могерини в одном из своих выступлений в начале этого месяца заявила, что Балканы — это территория ЕС, и там, где они находятся, не должно быть места другим. Наверное, нужно проводить воспитательную работу с нашими коллегами, чтобы хотя бы чуть-чуть приличнее вели себя внешне», — отметил Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

РИА Новости

© Владимир Песня

Публикуя подобные доклады, Запад в очередной раз стремится к обострению отношений с Россией, считает заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Потерпев неудачи на ближних подступах к России, заинтересованные в обострении отношений с Москвой западные политики и те, кто за ними стоят, начинают раскачивать балканскую лодку», — отметил политолог в беседе с RT.

По его мнению, главным объектом интересов Запада на Балканах по-прежнему остаётся Сербия как серьёзный партнёр России.

«Нагнетая антироссийскую истерию в Балканском регионе, преследуют цель каким-то образом ущипнуть Сербию и обратить внимание на то, что рядом со странами, которые выстроились под Брюссель и Вашингтон, есть Белград, который проводит свою независимую политику. И в независимой политике Белграда видят руку Москвы. Всё это косвенно связано с заинтересованностью в вовлечении Сербии, Белграда в европейские институты, Евросоюз и НАТО», — подчеркнул эксперт.

Ранее аналитики Исследовательской службы Европарламента заявили о риске возникновения «авторитаризма» в Сербии, что, по мнению специалистов, может препятствовать вступлению страны в ЕС.

Винят в собственных неудачах

В Институте исследований в сфере безопасности ЕС также отмечают, что в ближайшие несколько лет региональная стратегия ЕС будет требовать не только противостояния «враждебным действиям России», но и более энергичных попыток стимулировать и поддерживать глубокие реформы.

По мнению специалистов EUISS, Евросоюз может предложить выгодный сценарий развития Балканского региона.

«В отличие от России, ЕС может предложить привлекательную модель и обладает финансовой мощью, необходимой для успеха, но чтобы использовать эти преимущества, по-прежнему требуется твёрдая политическая решимость», — поясняется в документе.

Demonstrators wave Serbian flags during a protest against Serbia's President Aleksandar Vucic and his government, in front of the Parliament Building in central Belgrade, Serbia, April 13, 2019

Reuters

© Marko Djurica

Однако, по мнению руководителя Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, члена сената Республики Сербской Елены Гуськовой, Евросоюз пока не может предложить сценарий, подходящий Балканскому региону.

«У Евросоюза действительно есть финансовые возможности, но приличного сценария пока нет. Они хорошо поддерживали хорватов, словенцев, албанцев, но привлекательной их программу для Сербии назвать никак нельзя. Они всегда занимали позицию серьёзного давления на Сербию, чтобы заставить её пойти на уступки. И вся эта система очень сильно подорвала доверие к Европе», — отметила эксперт.

По её словам, Евросоюз пытается обвинить Россию в собственных неудачах в Балканском регионе.

«ЕС ошибается в своей главной стратегии — в оценке событий, которые происходили на Балканах. И вряд ли в этом виновата Россия. В этом виновата прежде всего политика самого Евросоюза», — заключила Гуськова.