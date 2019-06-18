ЕС отложил вопрос переговоров по приёму Северной Македонии и Албании

Совет Европейского союза не смог согласовать решение о переговорах по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании. Об этом сообщил еврокомиссар по политике расширения Йоханнес Хан.

«К сожалению, ряд стран не смог поддержать открытие переговоров с Албанией и Северной Македонией», — сказал он во время пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.

По словам Хана, к этому вопросу совет вернётся «не позднее октября 2019 года».

Ранее глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини призвала начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении в ЕС.

Как заявлял президент Северной Македонии Стево Пендаровски, вступление в НАТО и переговоры о членстве в ЕС станут приоритетами страны.

Доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН отметил, что переименование Македонии открывает ей путь в ЕС.