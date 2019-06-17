Могерини призвала к переговорам с Северной Македонией о вступлении в ЕС

Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини призвала начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении в ЕС.

«Я надеюсь, что страны ЕС признают необходимость важных решений, которые предстоит принять в ближайшие дни по открытию переговоров как с Северной Македонией, так и с Албанией», — цитирует РИА Новости Могерини.

По её мнению, это должно быть сделано как можно быстрее.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не все страны Евросоюза готовы поддержать на июньском саммите решение о начале переговоров по поводу вступления в ЕС с Северной Македонией и Албанией.