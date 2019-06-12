Туск: не все в ЕС готовы поддержать запуск переговоров о членстве Северной Македонии

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Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не все страны Евросоюза готовы поддержать на июньском саммите решение о начале переговоров по поводу вступления в ЕС с Северной Македонией и Албанией.
Туск: не все в ЕС готовы поддержать запуск переговоров о членстве Северной Македонии
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не хочу предвосхищать решения Евросовета. Вы сделали все, что от вас ожидали. Но я хочу быть честным с вами: не все государства-члены готовы принять решение об открытии переговоров в ближайшие дни», — заявил Туск президенту Северной Македонии Стево Пендаровски.

При этом Туск не стал уточнять, кто из 28 стран — членов ЕС выступает против вступления Северной Македонии. 

Ранее сообщалось, что страны — члены Европейского союза намерены обсудить вопросы, связанные с возможностью вступления Северной Македонии в ЕС, 18 июня в Люксембурге.

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