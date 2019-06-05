В ЕС в июне обсудят вопрос вступления Северной Македонии в союз
Об этом сообщает France 24 со ссылкой на заявление главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.
По его словам, Румыния поставила данный вопрос в повестку Совета по общим вопросам.
Как отметил Юнкер, Еврокомиссия намерена сделать всё, чтобы окончательное решение было принято летом.
Ранее новый президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что вступление в НАТО и переговоры о членстве в ЕС станут приоритетами страны.
Доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН отметил, что переименование Македонии открывает ей путь в ЕС.