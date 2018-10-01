«Никакого решения не принято»: почему избирательная комиссия Македонии заявила о провале референдума

Большинство проголосовавших на референдуме в Македонии выступили за евроатлантический курс, однако из-за низкой явки (менее 37%) плебисцит не может считаться состоявшимся. Об этом заявил глава Государственной избирательной комиссии страны. В воскресенье, 30 сентября, гражданам предлагали ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы перспективу вступления в ЕС и НАТО за счёт заключения соглашения между Македонией и Грецией?» Президент Гёрге Иванов прямо призывал бойкотировать референдум. Как полагают эксперты, такой результат может говорить о том, что большая часть граждан страны выступает против переименования республики в Северную Македонию, предусмотренного в соглашении Скопье и Афин. Несмотря на противоречивый исход голосования, западные политики приветствовали его итоги и заявили о решительной поддержке курса на вступление Македонии в НАТО и Евросоюз.

В воскресенье, 30 сентября, в Македонии состоялся референдум, проведение которого инициировало правительство страны во главе с премьер-министром Зораном Заевым. Жители республики, принявшие участие во всенародном голосовании, должны были ответить на единственный вопрос: «Поддерживаете ли вы перспективу вступления в ЕС и НАТО за счёт заключения соглашения между Македонией и Грецией?»

Речь идёт о так называемом Преспанском договоре, заключённом в июле 2018 года, в котором обговаривается, что новым наименованием бывшей югославской республики станет Северная Македония.

Согласно предварительным итогам референдума, подавляющее число проголосовавших поддержали евроатлантический курс страны. По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Македонии, после обработки более 98,61% голосов за высказались 605 тыс. человек (91,48%), против — 37,3 тыс. (5,64%), ещё порядка 19 тыс. (3%) бюллетеней оказались недействительными.

Отличительной чертой референдума стала низкая явка, составившая 36,87%.

Фактически это означает провал плебисцита, поскольку в соответствии с законодательством Македонии для признания его успешным было необходимо, чтобы свой голос отдали более 50% от общего числа избирателей — свыше 903 тыс. человек.

«Очевидно, что одно из условий (50%-ная явка. — RT) не будет выполнено, то есть никакого решения на референдуме не принято», — заявил на пресс-конференции председатель ГИК Оливер Деркоский.

Добавим, что итоги референдума при любом исходе носили бы исключительно консультативный характер, поскольку плебисцит не является обязательным условием Преспанского соглашения.

Возможно, на низкую явку повлиял в том числе и призыв президента республики Гёрге Иванова бойкотировать референдум. По его словам, страну просят совершить «историческое самоубийство».

«Как гражданин, я принял решение: 30 сентября я не пойду голосовать. И я убеждён, что вы, наши граждане, также примете это мудрое решение», — заявил он 27 сентября.

При этом были организованы все предпосылки для полноценного проведения плебисцита. С 07:00 по местному времени (08:00 мск) до 19:00 (20:00 мск) было открыто более 3500 избирательных участков в 80 муниципалитетах и в столице страны Скопье.

Кроме того, референдум проходил на фоне обширной информационной кампании как в стране, так и на Западе в целом. В сентябре Скопье посетили целый ряд видных европейских и американских политиков, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, генсека ООН Йенса Столтенберга и главу Минобороны США Джеймса Мэттиса. А 21-го числа вице-президент США Майк Пенс принял македонского премьера и в ходе встречи поддержал курс балканской республики на вступление в НАТО и Евросоюз. В ходе переговоров отдельно подчёркивалась «важность того, чтобы все граждане проголосовали в этот критический момент для будущего страны».

Welcomed PM @Zoran_Zaev to @WhiteHouse. Reaffirmed strong support for the historic agreement resolving the name issue with Greece. Implementing this agreement will lead to greater security in the region. pic.twitter.com/vHI15WDm4k — Vice President Mike Pence (@VP) September 20, 2018

При этом на Западе обвиняли российскую сторону в попытках повлиять на исход референдума и создать «оппозицию» голосованию в пользу евроатлантической интеграции. Комментируя это, глава российского МИД Сергей Лавров на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что если бы Москва сказала хотя бы 10% от объёма высказываний западных лидеров о необходимости сделать выбор в пользу членства в НАТО и ЕС, то страна уже была бы «пригвождена к позорному столбу».

«Высокий представитель ЕС Федерика Могерини в одном из своих выступлений в начале этого месяца заявила, что Балканы — это территория ЕС, и где они находятся, не должно быть места другим. Наверное, нужно проводить воспитательную работу с нашими коллегами, чтобы хотя бы чуть-чуть приличнее вели себя внешне», — добавил Лавров.

Большинство — за, но без должной явки

Несмотря на противоречивые итоги референдума, глава кабмина Македонии Зоран Заев назвал его успешным. По словам премьера, он был готов подать в отставку в случае противоположного исхода голосования, однако теперь не намерен покидать пост.

«Сегодня референдум прошёл успешно. Если бы большинство голосов были против, я бы это сделал (ушёл в отставку. — RT). Но когда большая часть граждан вышла на референдум и отдала свои голоса за, я не только не намерен подавать в отставку, но и продолжу работать над тем, чтобы сделать Македонию членом НАТО и ЕС», — заявил Заев.

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По его словам, прошедший плебисцит говорит о «демократической зрелости» страны, а логичным продолжением референдума должен стать ускоренный процесс голосования по этому вопросу в македонском парламенте. При этом Заев заявил, что если закон поддержат меньше 2/3 депутатов, то стоит провести досрочные парламентские выборы.

«Лучшего договора, чем у нас имеется с Грецией на настоящий момент, нет и быть не может. Альтернативы Европейскому союзу и НАТО для Македонии нет», — подытожил Заев.

В свою очередь, греческий премьер-министр Алексис Ципрас в ходе телефонного разговора со своим македонским коллегой похвалил Заева за его «решимость и храбрость продолжать реализацию соглашения».

При этом выступающий против Преспанского соглашения министр национальной обороны Греции Панос Камменос констатировал, что референдум провалился, поскольку по Конституции он считается несостоявшимся, а не пришедшие на избирательные участки граждане «отменили соглашение».

В греческом МИД назвали результаты плебисцита в Македонии «противоречивыми» и подчеркнули, что референдум не является частью обязательных условий Преспанского соглашения.

«Большинство голосов за, но без соответствующей явки. Большая часть общества соседней страны поддержала соглашение, однако значительная часть отнеслась к нему со скептицизмом. Греция уважает выбор граждан БЮРМ», — приводит ТАСС заявление МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «атмосфера национализма и недоверия, ежедневные фальшивые новости и крайний фанатизм не позволяют дать трезвую оценку больших преимуществ соглашения и мешают необходимому взаимопониманию между народами и развитию их сотрудничества». В МИД выступили за сохранение в будущем положительного потенциала Преспанского соглашения.

Reuters

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На Западе только и разговоров, что о светлом будущем

На Западе уже приветствовали итог референдума новыми заявлениями о перспективах вступления Македонии в Евросоюз и НАТО. В Госдепартаменте США отметили, что Вашингтон «решительно поддерживает» соглашение между Афинами и Скопье, которое «позволит Македонии занять законное место в НАТО и ЕС, а также сделать вклад в региональную стабильность, безопасность и процветание».

В Госдепе также призвали лидеров Македонии «отбросить в сторону партийные разногласия и использовать эту историческую возможность, чтобы гарантировать светлое будущее своей стране в качестве полноценного члена западных институтов».

В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также поддержал исход голосования и заявил, что дверь в НАТО для Македонии открыта.

I welcome the yes vote in 🇲🇰 referendum. I urge all political leaders & parties to engage constructively & responsibly to seize this historic opportunity. #NATO’s door is open, but all national procedures have to be completed. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 30 сентября 2018 г.

«Я приветствую голосование «за» на референдуме. Я призываю всех политических лидеров и партии конструктивно и ответственно использовать эту историческую возможность. Дверь в НАТО открыта, но все процедуры на национальном уровне должны быть соблюдены», — отметил Столтенберг.

При этом еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан поздравил проголосовавших «за» в ходе плебисцита и призвал все стороны политического процесса уважать принятое на референдуме решение.

«При очень значительном голосовании «за» существует широкая поддержка соглашения Преспа и евро-атлантического пути страны. Теперь я ожидаю от всех политических лидеров уважения этого решения и его реализации с максимальной ответственностью и единством, несмотря на линии партий, в интересах стран», — заявил Хан.

По словам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, большая часть граждан Македонии, включая её президента, выступала против переименования страны ради выполнения условия для вступления в НАТО.

«Очевидно, что это попытка втащить Македонию в НАТО с целью закрыть брешь, которая оставалась после вступления в альянс значительной части стран Восточной Европы... Греция была не в восторге от того, что ей придётся допускать туда Македонию, но на фоне усиления позиции Москвы необходимо было более интенсивно вовлекать всех членов», — заявил эксперт.

По словам собеседника RT, исходя из того, что проходившие как в Греции, так и в Македонии протесты списывались властями на позицию Москвы, результаты референдума поддержат на Западе, даже если они будут окололегитимными. Возможное будущее вступление Македонии в НАТО будет поддерживаться многими игроками, однако внутри страны сохранится протестная активность, что может в перспективе повлиять на политику республики, полагает Абзалов.

«Это большая пороховая бочка под будущее альянса. Конфликт между Македонией и Грецией сохранится, и на единстве альянса это скажется негативно», — отметил политолог.

Он пояснил, что вступление в НАТО страны, имеющей конфликт с одним из его членов, подорвёт единство альянса как военной организации. Вместе с тем это важный инструмент давления на Сербию в свете негативного отношения Белграда к НАТО из-за военной операции блока против Югославии в 1999 году.