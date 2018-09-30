«Кольцо власти на Балканах»: в Македонии проходит референдум о переименовании страны и вступлении в ЕС и НАТО
- Протест в Скопье против референдума о переименовании Македонии
- AFP
- © Robert ATANASOVSKI
30 сентября в Македонии проходит референдум о включении страны в НАТО и ЕС, а также об изменении её названия. Всенародное голосование инициировало македонское правительство во главе с премьером Зораном Заевым после подписания в июле текущего года так называемого Преспанского соглашения с Грецией.
Практически сразу после объявления о выходе Македонии из состава Югославии в 1991 году Афины отказались признавать новое государство под его конституционным названием. Дело в том, что историческая область под названием Македония включает в себя как, собственно, территорию бывшей югославской республики, так и север Греции.
Афины опасались территориальных претензий со стороны Скопье. Кроме того, у греков были мотивы, связанные с историческим престижем. По их мнению, население отделившейся от Югославии Македонии не имеет никакого отношения к древнему государству с таким же названием. В Скопье, напротив, настаивали, что истоки македонской государственности восходят к временам Александра Македонского. Греки же отдавать античного героя «северным варварам» не намерены.
Греция старалась по возможности препятствовать использованию Македонией своего конституционного имени. В результате в ООН страну приняли под названием Бывшая югославская Республика Македония, а вступление в ЕС и НАТО было заблокировано на десятилетия.
Лишь приход к власти правительства Заева, поддержанного Социал-демократическим союзом Македонии и албанскими партиями, после масштабного политического кризиса в стране в мае 2017 года открыл такую возможность. Премьер выступил за переговоры с Афинами и изменение названия страны с целью присоединиться к НАТО и ЕС.
После консультаций, проходивших при содействии ЕС, Македония и Греция пришли к компромиссу, выбрав для страны со столицей в Скопье наименование Северная Македония. Несмотря на сопротивление президента Македонии Георге Иванова, парламент страны ратифицировал соглашение.
Горячий вопрос
30 сентября жители Македонии должны ответить на вопрос «Поддерживаете ли вы перспективу вступления в ЕС и НАТО за счёт заключения соглашения между Македонией и Грецией?».
Как отметил в интервью RT эксперт Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич, такая формулировка крайне некорректна. Многие выступают за членство в ЕС, но не в НАТО, другие не готовы ради вступления в НАТО и ЕС поступиться названием страны, но всех их подталкивают проголосовать за.
«Такая формулировка сродни вопросу «Выступаете ли вы за всё хорошее против всего плохого?», — подчеркнул эксперт.
По его словам, Афины и Скопье пришли к компромиссу только под давлением извне.
«Брюссель, то есть НАТО и Евросоюз, фактически заставил Грецию и Македонию договориться по вопросу названия страны. Главная цель этого договора — сделать Македонию членом НАТО. Уже 11 июля на саммите НАТО в Брюсселе Македония получила официальное приглашение о вступлении в Североатлантический альянс», — напомнил политолог.
Против референдума выступает главная оппозиционная сила страны — партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство). Она и являющийся её членом президент Иванов призывают к бойкоту голосования.
Проблемы в Афинах
Противники референдума нашлись и в Греции. Они считают, что Афины пошли на слишком серьёзные уступки Скопье, разрешив оставить слово «Македония» в названии. Это мнение разделяет и партнёр премьер-министра Алексиса Ципраса по правящей коалиции — министр обороны и лидер партии «Независимые греки» Панос Камменос. После македонского референдума вопрос о договоре со Скопье будет поднят греческим парламентом, и Камменос угрожает развалить правящую коалицию, если законодательное собрание одобрит соглашение.
- Протесты в Греции против соглашения с Македонией
- Reuters
По словам профессора МГИМО, политолога Елены Пономарёвой, логика развития Североатлантического альянса требует включения в него всех стран бывшей Югославии.
«До последнего времени Балканы оставались зоной, не полностью включённой в НАТО, — отмечает Пономарёва. — Но сейчас на наших глазах происходит формирование того, что я бы назвала НАТО-Югославией, НАТО замыкает своё «кольцо власти» на Балканах».
Соглашение между Афинами и Скопье раскололо общество обеих стран. 23 сентября 30 правых радикалов избили депутата правящей партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) от греческого региона Месиния Петроса Константинеаса, обвинив его в том, что он «продал Македонию».
«Соглашение привело к глубокому расколу общества и в Греции, и в Македонии. Очевидно, что оно далеко от интересов укрепления мира и безопасности на Балканах и служит исключительно инструментом ускоренного втягивания Республики Македония в НАТО», — подчёркивала в июле 2018 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Агитация Запада
Тем временем страны Запада обвиняют Москву в стремлении сорвать македонский референдум. Так, 17 сентября, посещая Македонию, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия «несомненно» вмешивается в дела страны.
«Они перевели деньги, а также ведут широкую кампанию по оказанию влияния, — сказал глава Пентагона. — Мы должны оставить македонцев в покое и дать им самим принять решение».
- Министр обороны США Джеймс Мэттис и премьер-министр Македонии Зоран Заев
- Reuters
Ранее о том, что Россия препятствует вступлению Македонии в НАТО, заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг.
В Москве неоднократно опровергали заявления о попытках РФ повлиять на исход голосования в Македонии и обращали внимание на активную агитацию со стороны стран Запада перед референдумом.
Так, министр обороны США выразил поддержку референдуму и заявил, что готов принять Македонию в качестве нового члена Североатлантического альянса. Кроме того, в преддверии голосования в Скопье высадился десант западных политиков первой величины, поддержавших договор между Грецией и Македонией. В македонской столице побывали канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц, уже упомянутый выше Столтенберг, министры обороны Италии и Германии Элизабетта Трента и Урсула фон дер Ляйен, министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Президент США Дональд Трамп в Македонию не приехал, но тоже выразил поддержку вступлению страны в НАТО.
Президент Албании Илир Мета, в свою очередь, из Тираны обратился к проживающим в Македонии соотечественникам, составляющим 25% населения страны, призвав их прийти на референдум и проголосовать за изменение названия и вступление в НАТО и ЕС.
«Посмотрите на количество западных визитёров, которые посетили Македонию буквально в этом месяце. Это руководители многих европейских стран, представители руководства Соединённых Штатов. И все они в публичных выступлениях в Скопье не стесняются агитировать за голосование на референдуме в пользу Преспанского соглашения. Если это не вмешательство во внутренние дела, тогда я даже не знаю, что можно назвать вмешательством», — отметил 21 сентября в ходе визита в Боснию и Герцеговину министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Предпосылки кризиса
На этом фоне власти Македонии обвиняют в организации антиправительственных выступлений в стране неких «греческих бизнесменов, симпатизирующих России». В свою очередь, оппозиционные силы готовятся к протестам по итогам референдума.
По словам Елены Пономарёвой, сербские и македонские эксперты на неофициальном уровне заявляли ей, что результаты референдума «подгонят» под нужные правительству Зорана Заева цифры, приводя в пример плебисцит 2006 года в Черногории о выходе из состава единого с Сербией государства. Тогда оппозиция обвиняла режим черногорского лидера Мило Джукановича в многочисленных нарушениях.
«Сколько нужно, столько и посчитают. Как показывает референдум в Черногории 2006 года, западные кураторы пристально за этим следят», — подчеркнула Пономарёва.
По её мнению, если попытка втянуть Македонию в НАТО окажется успешной, за этим последует усиление давления Североатлантического альянса на Сербию и Боснию и Герцеговину, которые окажутся последними странами Балкан вне НАТО.
Как полагают эксперты, ситуацию запутывает тот факт, что референдум носит консультативный характер. По его итогам за изменения названия страны и вступление в НАТО и ЕС должны проголосовать 2/3 парламента, что потребует хотя бы части голосов депутатов от ВМРО-ДПМНЕ. Наконец, существует третье препятствие — Греция, где соглашение также должен одобрить парламент, а «Независимые греки» угрожают выйти из коалиции с партией Алексиса Ципраса, что может привести к политическому кризису и новым выборам в законодательное собрание страны.
«Мы не знаем, примет ли более 50% населения участие в референдуме, — отметил Стеван Гайич. — Но я ожидаю множества нарушений. Власть, однако, постарается объявить о своей победе. То же самое, скорее всего, сделает и оппозиция. Потенциально возможны большие волнения и разрастание конфликта в регионе».
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