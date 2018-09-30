«Кольцо власти на Балканах»: в Македонии проходит референдум о переименовании страны и вступлении в ЕС и НАТО

В воскресенье, 30 сентября, жители Македонии принимают участие в референдуме о смене названия страны на Северную Македонию, а также о вступлении в ЕС и Североатлантический альянс. Если Скопье переименует государство, власти Греции готовы отозвать вето на вступление северного соседа в НАТО и Евросоюз. К плебисциту приковано повышенное внимание международных игроков. Представители стран НАТО обвиняют Россию в попытках вмешаться в свободное волеизъявление, однако сами активно агитируют македонцев голосовать за. Так, 16—17 сентября прошёл визит в Скопье министра обороны США Джеймса Мэттиса, в ходе которого он заявил, что референдум «имеет историческое значение для дальнейшего прогресса» государства. Оппозиция республики призывает бойкотировать голосование. Как полагают эксперты, Македония необходима Североатлантическому альянсу, чтобы «замкнуть кольцо власти» на Балканах.

30 сентября в Македонии проходит референдум о включении страны в НАТО и ЕС, а также об изменении её названия. Всенародное голосование инициировало македонское правительство во главе с премьером Зораном Заевым после подписания в июле текущего года так называемого Преспанского соглашения с Грецией.

Практически сразу после объявления о выходе Македонии из состава Югославии в 1991 году Афины отказались признавать новое государство под его конституционным названием. Дело в том, что историческая область под названием Македония включает в себя как, собственно, территорию бывшей югославской республики, так и север Греции.

Афины опасались территориальных претензий со стороны Скопье. Кроме того, у греков были мотивы, связанные с историческим престижем. По их мнению, население отделившейся от Югославии Македонии не имеет никакого отношения к древнему государству с таким же названием. В Скопье, напротив, настаивали, что истоки македонской государственности восходят к временам Александра Македонского. Греки же отдавать античного героя «северным варварам» не намерены.

Греция старалась по возможности препятствовать использованию Македонией своего конституционного имени. В результате в ООН страну приняли под названием Бывшая югославская Республика Македония, а вступление в ЕС и НАТО было заблокировано на десятилетия.

Лишь приход к власти правительства Заева, поддержанного Социал-демократическим союзом Македонии и албанскими партиями, после масштабного политического кризиса в стране в мае 2017 года открыл такую возможность. Премьер выступил за переговоры с Афинами и изменение названия страны с целью присоединиться к НАТО и ЕС.

После консультаций, проходивших при содействии ЕС, Македония и Греция пришли к компромиссу, выбрав для страны со столицей в Скопье наименование Северная Македония. Несмотря на сопротивление президента Македонии Георге Иванова, парламент страны ратифицировал соглашение.

Горячий вопрос

30 сентября жители Македонии должны ответить на вопрос «Поддерживаете ли вы перспективу вступления в ЕС и НАТО за счёт заключения соглашения между Македонией и Грецией?».

Как отметил в интервью RT эксперт Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич, такая формулировка крайне некорректна. Многие выступают за членство в ЕС, но не в НАТО, другие не готовы ради вступления в НАТО и ЕС поступиться названием страны, но всех их подталкивают проголосовать за.

«Такая формулировка сродни вопросу «Выступаете ли вы за всё хорошее против всего плохого?», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Афины и Скопье пришли к компромиссу только под давлением извне.

«Брюссель, то есть НАТО и Евросоюз, фактически заставил Грецию и Македонию договориться по вопросу названия страны. Главная цель этого договора — сделать Македонию членом НАТО. Уже 11 июля на саммите НАТО в Брюсселе Македония получила официальное приглашение о вступлении в Североатлантический альянс», — напомнил политолог.

Против референдума выступает главная оппозиционная сила страны — партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство). Она и являющийся её членом президент Иванов призывают к бойкоту голосования.

Проблемы в Афинах

Противники референдума нашлись и в Греции. Они считают, что Афины пошли на слишком серьёзные уступки Скопье, разрешив оставить слово «Македония» в названии. Это мнение разделяет и партнёр премьер-министра Алексиса Ципраса по правящей коалиции — министр обороны и лидер партии «Независимые греки» Панос Камменос. После македонского референдума вопрос о договоре со Скопье будет поднят греческим парламентом, и Камменос угрожает развалить правящую коалицию, если законодательное собрание одобрит соглашение.

Протесты в Греции против соглашения с Македонией

Reuters

По словам профессора МГИМО, политолога Елены Пономарёвой, логика развития Североатлантического альянса требует включения в него всех стран бывшей Югославии.

«До последнего времени Балканы оставались зоной, не полностью включённой в НАТО, — отмечает Пономарёва. — Но сейчас на наших глазах происходит формирование того, что я бы назвала НАТО-Югославией, НАТО замыкает своё «кольцо власти» на Балканах».

Соглашение между Афинами и Скопье раскололо общество обеих стран. 23 сентября 30 правых радикалов избили депутата правящей партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) от греческого региона Месиния Петроса Константинеаса, обвинив его в том, что он «продал Македонию».

«Соглашение привело к глубокому расколу общества и в Греции, и в Македонии. Очевидно, что оно далеко от интересов укрепления мира и безопасности на Балканах и служит исключительно инструментом ускоренного втягивания Республики Македония в НАТО», — подчёркивала в июле 2018 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Агитация Запада

Тем временем страны Запада обвиняют Москву в стремлении сорвать македонский референдум. Так, 17 сентября, посещая Македонию, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия «несомненно» вмешивается в дела страны.

«Они перевели деньги, а также ведут широкую кампанию по оказанию влияния, — сказал глава Пентагона. — Мы должны оставить македонцев в покое и дать им самим принять решение».

Министр обороны США Джеймс Мэттис и премьер-министр Македонии Зоран Заев

Reuters

Ранее о том, что Россия препятствует вступлению Македонии в НАТО, заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг.

В Москве неоднократно опровергали заявления о попытках РФ повлиять на исход голосования в Македонии и обращали внимание на активную агитацию со стороны стран Запада перед референдумом.

Так, министр обороны США выразил поддержку референдуму и заявил, что готов принять Македонию в качестве нового члена Североатлантического альянса. Кроме того, в преддверии голосования в Скопье высадился десант западных политиков первой величины, поддержавших договор между Грецией и Македонией. В македонской столице побывали канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц, уже упомянутый выше Столтенберг, министры обороны Италии и Германии Элизабетта Трента и Урсула фон дер Ляйен, министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Президент США Дональд Трамп в Македонию не приехал, но тоже выразил поддержку вступлению страны в НАТО.

Президент Албании Илир Мета, в свою очередь, из Тираны обратился к проживающим в Македонии соотечественникам, составляющим 25% населения страны, призвав их прийти на референдум и проголосовать за изменение названия и вступление в НАТО и ЕС.

«Посмотрите на количество западных визитёров, которые посетили Македонию буквально в этом месяце. Это руководители многих европейских стран, представители руководства Соединённых Штатов. И все они в публичных выступлениях в Скопье не стесняются агитировать за голосование на референдуме в пользу Преспанского соглашения. Если это не вмешательство во внутренние дела, тогда я даже не знаю, что можно назвать вмешательством», — отметил 21 сентября в ходе визита в Боснию и Герцеговину министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Предпосылки кризиса

На этом фоне власти Македонии обвиняют в организации антиправительственных выступлений в стране неких «греческих бизнесменов, симпатизирующих России». В свою очередь, оппозиционные силы готовятся к протестам по итогам референдума.

По словам Елены Пономарёвой, сербские и македонские эксперты на неофициальном уровне заявляли ей, что результаты референдума «подгонят» под нужные правительству Зорана Заева цифры, приводя в пример плебисцит 2006 года в Черногории о выходе из состава единого с Сербией государства. Тогда оппозиция обвиняла режим черногорского лидера Мило Джукановича в многочисленных нарушениях.

«Сколько нужно, столько и посчитают. Как показывает референдум в Черногории 2006 года, западные кураторы пристально за этим следят», — подчеркнула Пономарёва.

По её мнению, если попытка втянуть Македонию в НАТО окажется успешной, за этим последует усиление давления Североатлантического альянса на Сербию и Боснию и Герцеговину, которые окажутся последними странами Балкан вне НАТО.

Как полагают эксперты, ситуацию запутывает тот факт, что референдум носит консультативный характер. По его итогам за изменения названия страны и вступление в НАТО и ЕС должны проголосовать 2/3 парламента, что потребует хотя бы части голосов депутатов от ВМРО-ДПМНЕ. Наконец, существует третье препятствие — Греция, где соглашение также должен одобрить парламент, а «Независимые греки» угрожают выйти из коалиции с партией Алексиса Ципраса, что может привести к политическому кризису и новым выборам в законодательное собрание страны.

«Мы не знаем, примет ли более 50% населения участие в референдуме, — отметил Стеван Гайич. — Но я ожидаю множества нарушений. Власть, однако, постарается объявить о своей победе. То же самое, скорее всего, сделает и оппозиция. Потенциально возможны большие волнения и разрастание конфликта в регионе».