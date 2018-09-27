Президент Македонии призвал к бойкоту референдума о переименовании страны

Президент Республики Македония Гёрге Иванов призвал бойкотировать намеченный на 30 сентября референдум о переименовании страны.

Как сообщает AFP, Иванов заявил, что страну просят сделать «историческое самоубийство».

«Как гражданин, я принял решение: 30 сентября я не пойду голосовать. И я убежден, что вы, наши граждане, также примете это мудрое решение», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что бывший президент США Джордж Буш — младший «вмешался» в референдум по переименованию Македонии с призывом к гражданам страны «голосовать за соглашение» с Грецией, которое «откроет дорогу для вступления в НАТО».