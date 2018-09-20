СМИ: Джордж Буш «вмешался в референдум» по переименованию Македонии
«Я призываю всех македонских граждан принять участие в этом историческом решении и проголосовать на всенародном референдуме... Преспанское соглашение, которое ожидает ратификации, является мужественным и справедливым компромиссом, оно ставит Македонию на путь вступления в Европейский Союз и НАТО», — приводит издание слова Буша из письма экс-президента США, которое предназначается жителям Македонии.
Ранее, как сообщала Washington Times, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия «пытается» создать оппозицию против вступления Македонии в НАТО.
Референдум должен состояться 30 сентября.