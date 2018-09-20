СМИ: Джордж Буш «вмешался в референдум» по переименованию Македонии

Бывший президент США Джордж Буш — младший «вмешался» в референдум по переименованию Македонии с призывом к гражданам страны «голосовать за соглашение» с Грецией, которое «откроет дорогу для вступления в НАТО». Об этом пишет греческое издание Tovima.

«Я призываю всех македонских граждан принять участие в этом историческом решении и проголосовать на всенародном референдуме... Преспанское соглашение, которое ожидает ратификации, является мужественным и справедливым компромиссом, оно ставит Македонию на путь вступления в Европейский Союз и НАТО», — приводит издание слова Буша из письма экс-президента США, которое предназначается жителям Македонии.

Ранее, как сообщала Washington Times, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия «пытается» создать оппозицию против вступления Македонии в НАТО.

Референдум должен состояться 30 сентября.