Пенс заявил премьеру Македонии о поддержке вступления страны в НАТО
«Вице-президент выразил поддержку стране в её продвижении к членству в НАТО и ЕС», — отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили предстоящий 30 сентября референдум и «важность того, чтобы все граждане проголосовали в этот критический момент для будущего страны».
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия «пытается» создать оппозицию против вступления Македонии в НАТО.
11 июля лидеры НАТО официально пригласили Македонию вступить в альянс.