Пенс заявил премьеру Македонии о поддержке вступления страны в НАТО

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Вице-президент США Майк Пенс обсудил в ходе встречи с премьер-министром Македонии Зораном Заевым перспективы вступления страны в НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Вице-президент выразил поддержку стране в её продвижении к членству в НАТО и ЕС», — отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили предстоящий 30 сентября референдум и «важность того, чтобы все граждане проголосовали в этот критический момент для будущего страны».

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия «пытается» создать оппозицию против вступления Македонии в НАТО.

11 июля лидеры НАТО официально пригласили Македонию вступить в альянс.

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