В ЕК оценили выполнение Хорватией условий для вступления в Шенген
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕК.
При этом отмечается, что Хорватии «необходимо будет продолжить работу по реализации всех текущих мер, в частности в сфере управления внешними границами».
«Я верю, что государства-члены предпримут правильные шаги, чтобы Хорватия вскоре стала полноправным членом Шенгенской зоны», — заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер.
В июле Хорватия направила официальное письмо о своём намерении присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов ERM 2 и к Европейскому банковскому союзу.