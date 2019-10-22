В ЕК оценили выполнение Хорватией условий для вступления в Шенген

В Еврокомиссии заявили, что на основе результатов процесса оценки, начатой в 2016 году, Хорватия приняла меры, необходимые для обеспечения соблюдения условий для полного применения правил и стандартов Шенгенского соглашения.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕК.

При этом отмечается, что Хорватии «необходимо будет продолжить работу по реализации всех текущих мер, в частности в сфере управления внешними границами».

«Я верю, что государства-члены предпримут правильные шаги, чтобы Хорватия вскоре стала полноправным членом Шенгенской зоны», — заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

В июле Хорватия направила официальное письмо о своём намерении присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов ERM 2 и к Европейскому банковскому союзу.