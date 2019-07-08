Хорватия начала процесс вступления в зону евро
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«Это первый шаг на пути присоединения к зоне евро. Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути», — приводит ТАСС слова председателя Еврогруппы Мариу Сентену.
В мае 2019 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Bild заявил, что Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные об экономических показателях страны, что, в свою очередь, открыло Афинам дорогу в еврозону в 2001 году.
При этом Юнкер выразил мнение, что перед тем, как принимать какую-либо страну в зону евро, все предоставленные данные необходимо проверять максимально тщательно.