Хорватия начала процесс вступления в зону евро

Хорватия направила официальное письмо о своём намерении присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов ERM 2 и к Европейскому банковскому союзу.

«Это первый шаг на пути присоединения к зоне евро. Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути», — приводит ТАСС слова председателя Еврогруппы Мариу Сентену.

В мае 2019 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Bild заявил, что Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные об экономических показателях страны, что, в свою очередь, открыло Афинам дорогу в еврозону в 2001 году.

При этом Юнкер выразил мнение, что перед тем, как принимать какую-либо страну в зону евро, все предоставленные данные необходимо проверять максимально тщательно.