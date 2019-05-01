«Закрыть внеблоковую зону»: что может стоять за решением США принять Северную Македонию в НАТО

США намерены полностью включить Балканы в сферу своего влияния. Об этом заявили опрошенные RT эксперты, комментируя передачу в сенат протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Документ был подписан в начале нынешнего года. В случае его ратификации Вашингтоном ещё одна балканская страна в скором времени станет членом альянса. По мнению аналитиков, в дальнейшем Соединённые Штаты попытаются привлечь в блок и другие государства региона.

Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщается на сайте Белого дома. В заявлении главы государства отмечается, что присоединение этой страны к альянсу «отвечает стратегическим интересам» Соединённых Штатов.

Протокол был подписан 6 февраля 2019 года в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. Теперь его должны ратифицировать 29 стран — членов альянса.

Ранее постпред Соединённых Штатов при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон заявляла, что Северная Македония станет полноправным членом НАТО этой осенью. К тому времени, по словам постпреда, ожидается ратификация протокола всеми членами организации, передаёт РИА Новости.

Долгая дорога в НАТО

Документ внесён в сенат в день, когда в Берлине началась конференция, посвящённая развитию ситуации на Западных Балканах, обращают внимание аналитики. Это мероприятие состоялось по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает ТАСС. Помимо них в конференции принимают участие главы государств и правительств Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Албании и непризнанной республики Косово.

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Меркель и Макрон не сообщили, когда в их странах приступят к ратификации протокола о присоединении Северной Македонии к НАТО. Но при этом канцлер Германии похвалила официальный Скопье за «смелые шаги» по разрешению спора о переименовании, передаёт ТАСС.

Напомним, что Македония присоединилась к плану действий относительно членства в НАТО ещё в 1999 году.

«Уже тогда страна очень активно поддерживала альянс. В марте — июне 1999 года Македония предоставила свои базы, аэродромы, дороги для сил НАТО, которые атаковали территорию Югославии», — рассказала в беседе с RT член сената Республики Сербской Елена Гуськова.

Однако вступлению в альянс долгое время препятствовала соседняя Греция. Афинам не нравилось название бывшей югославской республики, так как в Греции есть регион, именуемый Македонией.

Подписание протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО

Reuters

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Спор двух стран был урегулирован в 2018 году. 17 июня они подписали договор в македонском городе Преспа. Согласно этому документу, Греция снимала своё вето на вступление страны-соседки в НАТО. Взамен Македония должна была изменить своё название.

Это решение вызвало протесты в стране. В сентябре 2018 года в Македонии был проведён общенациональный референдум. На него был вынесен вопрос, нужно ли подписывать соглашение с Грецией относительно членства в НАТО ценой отказа от названия страны. Большинство участников референдума бойкотировали его по призыву оппозиции. Однако, так как это волеизъявление носило консультативный характер, депутаты парламента всё равно проголосовали за соглашение с Грецией.

11 января 2019 года были внесены поправки в Конституцию, и страна стала называться Северной Македонией. 6 февраля был подписан договор о её присоединении к НАТО. В результате Греция стала первым членом альянса, который ратифицировал этот документ.

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По мнению экспертов, это соглашение было бы невозможно без усилий руководства НАТО. Военная ценность Македонии невелика, отмечают они, так как численность армии этой балканской страны не превышает 8 тыс. человек, и она вооружена и обучена не лучшим образом.

«Однако для альянса важно не это. НАТО стремится полностью закрыть последнюю крупную внеблоковую зону в Европе, находящуюся на Балканах. В неё сейчас входят Сербия, Босния и Герцеговина и Северная Македония», — сказал RT научный сотрудник Института славяноведения Георгий Энгельгардт.

Он отметил, что на официальный Скопье Брюссель и Вашингтон давили с помощью «нехитрого приёма».

«Объясняется, что вступление в НАТО и в Евросоюз взаимосвязаны. Без одного не может быть другого. Так объясняли руководству Северной Македонии, и результат, нужный НАТО, был получен», — сказал Энгельгардт.

Второй аргумент, который использовали в Вашингтоне, — это ставка на албанское меньшинство, проживающее в Македонии, считают эксперты. Гуськова напоминает, что среди местных албанцев были достаточно сильны сепаратистские настроения. В 2001 году даже имели место вооружённые столкновения представителей этого меньшинства и македонской армии.

«Албанская община Македонии сейчас является убеждённой сторонницей евроинтеграции. Сами македонские албанцы говорили, что не стремятся к независимости, потому что, когда вступят в НАТО и Евросоюз, станут братьями со всей Европой, в том числе с соседними Косовом и Албанией», — говорит эксперт.

Сербский вопрос

Эксперты считают, что вступление Северной Македонии в НАТО окажет влияние на северных соседей этого государства.

«Для Сербии осложнится свобода манёвра. Те политические и экономические ресурсы, которые были задействованы США на вовлечение Северной Македонии в НАТО, будут перенаправлены на неё, а ещё в большей степени — на Боснию и Герцеговину. Это последние две страны в Южной Европе, которые не являются членами альянса», — говорит Энгельгардт.

Македонцы митингуют против соглашения с Грецией

AFP

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По его мнению, как только процедура включения Северной Македонии в альянс будет завершена, НАТО сосредоточит свои усилия на Боснии и Герцеговине.

«Вашингтону нужно будет что-то сделать с мнением одной из общин страны, с сербами. Республика Сербская, входящая в состав Боснии и Герцеговины, жёстко настроена против присоединения к НАТО. Из-за этого уже больше полугода после парламентских выборов в стране не могут сформировать правительство», — напоминает Энгельгардт.

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В дальнейшем давление будет оказываться на Сербию, считают эксперты. Сейчас Белград заявляет о том, что намерен придерживаться нейтралитета и не собирается примыкать к какому-либо военному блоку.

«Народ Сербии не хочет членства в НАТО. Военный нейтралитет является нашим естественным выбором», — передаёт ТАСС слова президента Сербии Александра Вучича, сказанные 24 марта на церемонии в память о жертвах бомбёжек НАТО.

Такая позиция объясняется настроениями в сербском народе, который крайне негативно относится к идее вступления в альянс, считают эксперты.

«Но НАТО очень активно старается взаимодействовать с Сербией, даже проводит там учения. В Вашингтоне надеются, что с помощью этого сотрудничества всё-таки удастся привлечь страну к более тесным взаимоотношениям с альянсом», — говорит Гуськова.

Она считает, что объективно расширение НАТО за счёт Балкан носит антироссийскую направленность.

«На самом деле стратегический интерес США заключается прежде всего в том, что постепенно все славянские балканские страны должны стать членами НАТО и повернуться спиной к России. С помощью расширения альянса на Балканах Соединённые Штаты показывают Москве, что её бывшие союзники таковыми больше не являются», — отмечает Гуськова.