«Пример открытого давления»: как США «поддерживают» демократию в Македонии

День, когда парламент страны проголосовал за переименование страны в Северную Македонию, стал «чёрной датой» в истории государства. Об этом заявил лидер крупнейшей в стране оппозиционной партии Христиан Мицкоски. Ранее большинство македонцев бойкотировали прошедший в стране референдум по смене названия, однако их позицию власти проигнорировали. Такой политикой официального Скопье в Брюсселе и Вашингтоне остались довольны. Соединённые Штаты, считают политологи, проделали большую работу, чтобы финал этой истории был именно таким. При этом опрошенные RT эксперты отмечают, что расхождение точек зрения представителей государства и граждан по одному из ключевых национальных вопросов может спровоцировать новую волну конфликтов на национальной почве в самом центре Европы.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Македонии ВМОРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски назвал «чёрным днём истории» голосование парламента страны в пользу её переименования. Накануне в пятницу македонские законодатели 80-ю голосами из 120 поддержали изменение названия страны на «Северную Македонию» в соответствии с Преспанским соглашением, которое 17 июня этого года заключили македонский премьер-министр Зоран Заев и его греческий коллега Алексис Ципрас.

Переименование — главное условие для вступления Македонии в НАТО. До этого Афины почти 30-лет блокировали процесс присоединения бывшей югославской республики к блоку из-за того, что её название совпадало с именем исторической области на севере Греции. Однако в самой Македонии оппозиция считает смену конституционного названия государства по требованию соседней страны унизительным шагом и ударом по национальной идентичности.

«В республике Македония был горький день, чёрная пятница, самая чёрная пятница для демократии в современной, независимой Македонии. Были люди, которые боролись за дело сохранения имени Македонии, и те, кто был против. Но останется исторический след, которым можно гордиться — народ не подвёл государство, только Заев и несколько тех, кто воплотил его идею», — цитирует информагентство РИА Новости лидера ВМОРО-ДПМНЕ Христиана Мицкоски.

В свою очередь Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Иоханнес Хан сообщил в своём Twitter, что минувшая пятница стала «великим днём для демократии в Скопье».

A great day for #democracy in #Skopje 🇲🇰! I congratulate all those who decided to walk on along the #EU path. I expect that the free choice of all MPs is fully respected, especially of those who crossed the aisle tonight. We need statesmanship, not party-games. — Johannes Hahn (@JHahnEU) 19 октября 2018 г.

30 сентября в Македонии прошёл референдум о переименовании страны и вхождении в ЕС и НАТО.

Македонская оппозиция, поддержанная президентом страны Георге Ивановым, избрала тактику бойкота плебисцита, которая полностью оправдалась. Лишь 37% избирателей пришли к урнам, таким образом, необходимый порог явки в 51%, при котором референдум могли бы признать состоявшимся, преодолён не был. Но несмотря на мнение большинства македонцев, правительство страны решило провести процедуру переименования через законодательное собрание.

«Ещё до референдума в Македонии многие были настроены скептически, — отметил в интервью RT эксперт центра геополитических экспертиз Леонид Савин. — Считали, что референдум не состоится, так как большинство населения выступало против его проведения, изменения названия страны и вступления в НАТО. Но полагали, что прозападным политикам удастся провести свою повестку дня через манипуляции в парламенте».

Под давлением

По македонскому законодательству изменение Конституции, каковым является и смена названия страны, возможно лишь в том случае, если за него проголосуют 2/3 депутатов парламента. В 120-местном однопалатном законодательном органе Македонии, где 51 депутат представляет коалицию партий во главе с ВМОРО-ДПМЕ, нельзя было набрать нужного числа голосов, не переманив на свою сторону ряд оппозиционеров. Это и стало главной тактикой правящего блока Социал-демократического союза Македонии и четырёх партий, представляющих этнических албанцев.

ВМОРО-ДПМЕ уже заявила, что исключила из состава фракции 7 депутатов, проголосовавших за переименование. В то же время, фракционное руководство отметило, что ранее эти люди «подвергались политическим гонениям» со стороны спецпрокуратуры по делу о беспорядках в парламенте в апреле 2017 года и «некоторые могли бы их понять».

О давлении на македонских депутатов и даже возможном подкупе заявили и в соседней Греции.

«Кто бы мог представить, что в Европе ценностей и демократии тех, кто не голосует, по приказу заключают в тюрьму, а те, кто соглашается, получают бонус €2 млн «чёрных денег». Мне стыдно», — написал в своём Twitter греческий министр обороны Греции Панос Камменос.

Ποιός θα φανταζόταν ότι στην Ευρώπη των αξιών και της δημοκρατίας οποίος δεν ψηφίζει κατά τις εντολες προφυλακίζεται και οποίος συμμορφώνεται παίρνει μπόνους 2.000.000€ μαύρο χρήμα. Ντρέπομαι — Panos Kammenos (@PanosKammenos) 19 октября 2018 г.

16 октября посольство США в Македонии опубликовало письмо помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла (ранее это пост занимала небезызвестная Виктория Нуланд) Христиану Мицкоски, в котором американский чиновник писал, что он «глубоко разочарован» позицией ВМОРО-ДПМЕ, выступившей против переименования страны.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл

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© Yiannis Kourtoglou

«Все граждане Македонии, независимо от этнической или партийной принадлежности, в том числе и члены вашей партии, ещё со времени обретения Македонией независимости решительно поддерживают вступление вашей страны в НАТО и ЕС. Задача парламента — сделать следующий решающий шаг, — подчёркивал Митчелл. — Как истинный друг и сторонник Македонии призываю вас оставить в стороне партийные интересы ради продвижения наших общих стратегических целей».

Македонская оппозиция расценила послание Митчелла как вмешательство во внутренние дела своей страны.

«Это явный пример открытого давления на македонских политиков», — считает Савин. — В результате в отношении депутатов со стороны американских эмиссаров были приняты меры, чтобы они проголосовали как нужно».

Как отметила в интервью RT специалист по Македонии, научный сотрудник Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Мария Третьякова, сам процесс смены названия Македонии под внешним давлением является грубым нарушением Конституции страны.

«Никто не имеет права навязывать Республике Македония свою точку зрения на то, каким должно быть название страны и нации. Этот вопрос он входит исключительно во внутреннюю юрисдикцию государства и проистекает от его суверенитета», — заявила в беседе с RT Третьякова.

Озабоченность высказало и российское дипломатическое ведомство.

«Налицо продолжение грубейшего вмешательства США и ЕС во внутренние дела Скопье, уровень которого уже перешёл все мыслимые границы. Ибо цель — втягивание Македонии в НАТО — должна быть достигнута любой ценой», — говорится в опубликованном 18 октября комментарии Департамента информации и печати МИД России.

«Военно-политическая гомогенизация»

В тот же день, 18 октября, не дожидаясь результатов голосования в македонском парламенте, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе представители Североатлантического Альянса и македонского правительства начали официальные переговоры по поводу вступления Македонии в НАТО.

Как считает Леонид Савин, настойчивое втягивание Македонии в Североатлантический альянс ценой изменения названия страны вызваны стремлением НАТО к «военно-политической гомогенизации» Балкан. После присоединения к альянсу Черногории в прошлом году лишь три балканских страны — Сербия, Босния и Герцеговина и Македония оказались вне рамок евроатлантической интеграции. Эксперт считает, что главной «целью» в этом процессе стала Сербия, которая постепенно окружается странами Альянса.

«Нужно помнить, что с точки зрения прокладки трубопроводов и автотрасс Македония и Западные Балканы — это то ключевое место, где могут сходиться интересы разных стран», — добавляет Савин.

В частности он отметил, что ранее Китай собирался провести через территорию страны автомобильную дорогу в рамках развития проекта «Один пояс, один путь», обсуждалась возможность прокладки через Македонию ветки «Турецкого потока».

«Если страна будет полностью под западным колпаком, её руководству будет трудно принимать независимые и суверенные решения», — подчёркивает политолог.

Греческий фактор

Однако, уточняют эксперты, даже завершение смены названия страны не гарантирует Скопье членства в НАТО. Для того, чтобы все преграды перед вступлением в Альянс были окончательно сняты, необходимо, чтобы Преспанское соглашение было ратифицировано как в Скопье, так и в Афинах. Однако проголосует ли греческий парламент за это решение, пока неясно. Значительная часть местных правых выступают против использования слова «Македония» в названии соседней страны в любом виде. В стране уже прошли крупные акции протеста.

Особенно активен министр обороны Панос Камменос, глава националистической партии «Независимые греки». Он пообещал, что если в начале следующего года договор со Скопье попытаются ратифицировать, то он подаст в отставку.

17 октября из-за разногласий с Камменосом по Македонии подал в отставку министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, игравший ведущую роль в переговорах с Македонией. Поддержка Камменоса, вошедшего по итогам парламентских выборов 2015 года в коалицию с партией Ципраса «Сириза» имеет ключевое значение для стабильности нынешнего греческого правительства. Как отмечают эксперты, выход «Независимых греков» из правящей коалиции поставит вопрос о перевыборах парламента, на которых «Сириза» рискует проиграть. Однако сдерживающим фактором для действующего министра обороны является то, что, судя по опросам общественного мнения, «Независимые греки» в парламент вообще не пройдут.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев и премьер Греции Алексис Ципрас

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После голосования в Скопье Алексис Ципрас в своём Twitter поздравил Зорана Заева, назвав его своим другом. Это повлекло негативную реакцию грекоязычных пользователей социальной сети, многие из которых в комментариях к записи премьер-министра поспешили обвинить его в предательстве.

«При нынешнем правительстве, когда у власти Ципрас, столь же прозападный и просоросовский, как и Зоран Заев, преград для принятия Грецией изменения названия Македонии нет, — считает Савин. — Но, если изменится баланс, что весьма вероятно, что это соглашение не будет ратифицировано».

Однако, по словам эксперта, «пока все факторы свидетельствуют в пользу того, что Греция будет последовательно выполнять волю Запада».

В свою очередь Мария Третьякова не исключает того, что Афины уже после того, как Македония изменит своё название, откажутся пускать страну в НАТО и ЕС и под новым именем.

«Это вполне вероятно, — считает эксперт. — Я считаю, что Республика Греция в принципе не хотела бы видеть Македонию ни в ЕС, ни в НАТО»

Конфликтный потенциал



Леонид Савин полагает, что процесс изменения названия Македонии будет сопровождаться акциями протеста.

«Я думаю, что протесты будут, вопрос только насколько они будут массовыми, и смогут ли они повлиять на принятые решения», — заявил политолог.

Важным фактором дестабилизации может стать, по мнению эксперта, и то, что отказ от конституционного названия усугубит противоречия между славянами и албанцами в Македонии. Лидеры албанской общины, составляющей 20% населения страны, активно агитировали за референдум, прошедший 30 сентября, и скорейшее вступление в НАТО путём смены имени республики. Таким образом, они, скорее всего, и составили значительную часть из тех 39% македонцев, кто принял участие в плебисците и проголосовал «за».

Для проживающих в Македонии албанцев вопрос о том, как называется страна со столицей в Скопье, в принципе не касается их национальной идентичности, в отличие от македонцев-славян. Однако мнение албанцев по этому вопросу учитывается, а позиции славянского большинства — нет. Ранее в Македонии уже прошли протесты против расширения использования албанского языка, инициированного Заевым.

«Это будет приводить к конфликтам между славянами и албанцами, которые там проживают, учитывая тот проект «Великой Албании», который реализуется на глазах, — отмечает Савин. — Будет происходить эскалация в Косове, негативное влияние перекинется и на соседние страны, которые граничат с Македонией».

Протест против расширения использования албанского языка как официального в Скопье

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По мнению Марии Третьяковой, для решения проблемы о названии Македонии в рамках международного права необходимо вынести обсуждение на площадку ООН.

«Я надеюсь, что в Совете безопасности с помощью России, Китая и возможно даже США, которые признают Македонию под её конституционным названием, этому вопросу будет найдено юридическое решение», — резюмирует политолог.