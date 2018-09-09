Ципрас заявил, что у него есть приглашение посетить Россию в 2018 году

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на пресс-конференции на 83-й Международной выставке в Салониках заявил, что у него есть приглашение посетить Россию в 2018 году.
Ципрас заявил, что у него есть приглашение посетить Россию в 2018 году
  • Reuters

«У меня есть приглашение посетить Москву в 2018 году и встретиться с президентом Владимиром Путиным... Я думаю, что в следующий период дипломаты двух стран будут работать, чтобы определить, когда состоится визит», — цитирует греческого премьера newpost.gr.

Ранее сообщалось, что управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому отказано в получении греческой визы.

10 августа МИД Греции принял решение об отзыве из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса.

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