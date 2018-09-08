Афины отказали управляющему делами Московской патриархии в визе

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Управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому отказано в получении греческой визы. Об этом сообщает ТАСС.
Афины отказали управляющему делами Московской патриархии в визе
  • Reuters

Митрополит должен был совершить ежегодную паломническую поездку в Грецию.

«Владыка Варсонофий уже много лет совершает осенью паломничество на Афон. В этом году консульским отделом Греции ему было отказано в шенгенской визе», — сообщили в управлении делами патриархии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направило ноту в посольство Греции с просьбой разъяснить, действительно ли греческая сторона отказывает в выдаче виз священникам Русской православной церкви.

10 августа МИД Греции принял решение об отзыве из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса.

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