Афины отказали управляющему делами Московской патриархии в визе

Управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому отказано в получении греческой визы. Об этом сообщает ТАСС.

Митрополит должен был совершить ежегодную паломническую поездку в Грецию.

«Владыка Варсонофий уже много лет совершает осенью паломничество на Афон. В этом году консульским отделом Греции ему было отказано в шенгенской визе», — сообщили в управлении делами патриархии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направило ноту в посольство Греции с просьбой разъяснить, действительно ли греческая сторона отказывает в выдаче виз священникам Русской православной церкви.

10 августа МИД Греции принял решение об отзыве из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса.