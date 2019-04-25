«Разворачивают в сторону НАТО»: в США призвали помочь Боснии и Герцеговине противостоять «влиянию» РФ

В исследовательской службе при конгрессе США рассказали о «негативном влиянии» на Боснию и Герцеговину (БиГ) со стороны России, которая якобы поддерживает антизападных политиков, разжигает межнациональную рознь и милитаризует Республику Сербскую, входящую в состав БиГ. Аналитики призвали конгресс задуматься об объёме помощи, необходимой балканской стране для сохранения её территориальной целостности, энергобезопасности, интеграции в НАТО и ЕС и противодействия «мягкой силе» РФ. По мнению политологов, Соединённые Штаты намеренно используют тезис о «российской угрозе», чтобы добиться вступления Боснии и Герцеговины в НАТО и тем самым расширить контроль над Балканами. Вопрос о членстве в альянсе вызывает споры в Сараеве, в частности противником этого является лидер боснийских сербов, действующий председатель президиума БиГ Милорад Додик.

Исследовательская служба при конгрессе США подготовила доклад о политике Соединённых Штатов в отношении Боснии и Герцеговины. Аналитики отмечают, что Сараево имеет важное геополитическое значение для Вашингтона на Западных Балканах. При этом, по их мнению, на БиГ якобы оказывают «негативное влияние» Россия, Турция и Китай. В связи с этим предлагается оценить необходимость оказания поддержки Боснии и Герцеговине.

«Конгресс может рассмотреть вопрос об объёме помощи, которую США будут выделять Боснии и Герцеговине в дальнейшем, и то, насколько такая помощь соответствует долгосрочным целям США в отношении территориальной целостности Боснии и Герцеговины, её интеграции в НАТО и ЕС, энергобезопасности и устойчивости к пагубному влиянию», — говорится в докладе, с которым ознакомился RT.

В исследовательской службе уверяют, что Москва якобы намерена помешать евро-атлантической интеграции Западных Балкан и укрепить свои притязания на статус великой державы.

«Наблюдатели утверждают, что Россия играет «подрывную» роль в Боснии и Герцеговине, усугубляя межэтническую рознь, поддерживая нелиберальные или антизападные политические силы и содействуя милитаризации Республики Сербской», — подчёркивают аналитики конгресса.

Отметим, что Босния и Герцеговина номинально является единой страной, но в реальности она разделена на две части, каждая из которых имеет свою власть: Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую. При этом высшим исполнительным органом власти общегосударственного уровня считается президиум. В него входят три человека: представители сербов, хорватов и босняков-мусульман. Они сменяют друг друга на посту председателя президиума каждые восемь месяцев. В настоящий момент очередь лидера сербов Милорада Додика.

Милорад Додик

Reuters

© Dado Ruvic

Сербского политика, по словам американских исследователей, поддерживает российская сторона. В частности, РФ якобы является «главным союзником» Додика по сопротивлению Западу в сфере проведения реформ. В докладе также утверждается, что Россия обучает сербский спецназ вести разведку и бороться с терроризмом, что в итоге может привести к росту насилия в случае конфронтации Республики Сербской и правительства БиГ.

Кроме того, в США считают, что Москва якобы использует в качестве «мягкой силы» средства массовой информации — Sputnik и RT, которые «формируют общественное мнение» в БиГ.

«Связанные с Кремлём СМИ, такие как Sputnik и RT, усиливают существующую антизападную риторику и формируют положительное общественное мнение о России. Некоторые местные СМИ занимаются дальнейшим распространением статей Sputnik и RT», — сообщается в докладе.

Как считает политолог Александр Асафов, Вашингтон стремится навязать Балканскому региону зависимость от США. Но когда на пути появляются препятствия (например, политики, имеющие иную точку зрения), в США сразу вспоминают о «руке Кремля».

«Штатам необходимо показать, что их деятельность требуется в Боснии и Герцеговине для защиты условных демократических ценностей и виртуального суверенитета. А когда эта работа не приносит успехов, сразу говорят о «негативном российском влиянии», — подчеркнул Асафов в беседе RT.

США добиваются своей цели — поставить под контроль всю Юго-Восточную Европу, отметил, в свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Америке нужны либеральные политики, ориентирующиеся на неё при принятии решений.

«Другие мнения считаются враждебными и обозначаются как деструктивные. Наклеив этот лейбл на любую политику, противоречащую Соединённым Штатам, Вашингтон развязывает руки и позволяет себе проводить «меры противодействия», — сказал он.

Эксперты также отметили, что жителей Боснии и Герцеговины намеренно запугивают «российским вмешательством», чтобы навязать им членство в НАТО.

«Вектор страны разворачивают в сторону НАТО, объясняя, что нужно противостоять «страшной российской угрозе». После распада СССР альянсу было сложно объяснить цель своего существования, для этого и придумали «противодействие» России», — заключил Асафов.

«Загнать Балканы в НАТО»

Стоит отметить, что в настоящее время из числа Балканских стран в НАТО не входят Сербия, Северная Македония (в процессе присоединения), а также Босния и Герцеговина. Однако вопрос о вступлении в альянс — ещё один повод для раздора в БиГ. Федерация Боснии и Герцеговины поддерживает партнёрские отношения с блоком и стремится к членству. Против выступает Республика Сербская. Об этом ранее заявлял Милорад Додик.

«Когда я сегодня сталкиваюсь с требованиями, чтобы БиГ шла в НАТО, я чётко говорю, что не могу принять это и не приму. Я не приму, потому что Сербия не принимает это. Я никогда не позволю установить границу на Дрине (река, которая разделяет БиГ и Сербию. — RT)», — сказал он.

Напомним, что в 1999 году силы НАТО провели операцию «Союзная сила» против Югославии. Бомбардировкам ВВС альянса подверглась в основном территория Сербии. Удары наносились преимущественно по гражданским объектам: жилым районам Белграда, школам, детским садам, промышленным предприятиям. В результате атак погибли порядка 1700—2000 мирных жителей. Руководство НАТО действовало без одобрения СБ ООН, нарушая нормы международного права.

Как ранее отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, в США считают, что именно Сербия тормозит вступление БиГ в НАТО. При этом он назвал правила, которые продвигаются на Балканах, опасными и демонстрирующими одержимость «поскорее загнать все балканские страны» в Североатлантический альянс.

В интервью газете «Сербский телеграф» Лавров добавил, что страны Запада пытаются сделать из Балканского полуострова новый очаг антироссийских настроений.

«Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в ещё один плацдарм против России. От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем», — подчеркнул министр.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

РИА Новости

© Максим Блинов

Между тем президент РФ Владимир Путин отметил, что США и ряд других государств, стараясь закрепить своё доминирование на Балканах, дестабилизируют регион, в то время как Россия всегда рассматривала его как пространство для конструктивного сотрудничества.

«Наш безусловный приоритет — это содействие укреплению региональной безопасности и стабильности. Мы выступаем за то, чтобы права и интересы балканских стран и народов уважались, чтобы соблюдалось международное право», — отметил глава РФ.

Парад обвинений

Россию не в первый раз обвиняют в «пагубном влиянии» на балканские страны. Ранее в американском Фонде Карнеги за международный мир заявили, что Кремль стремится «дискредитировать западную модель демократии в Юго-Восточной Европе». С этой целью российские власти якобы сотрудничают с крайне правыми националистами.

А один из ключевых аналитических центров в Чехии подготовил документ, в котором обвинил Россию в распространении экстремизма на Балканах.

О «российском влиянии» на регион также открыто говорят в Госдепартаменте США.

«Мы понимаем усилия России по влиянию и использованию различных форм воздействия для осуществления контроля над этим регионом», — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Вмешательство под прикрытием

Исследовательская служба также рекомендует конгрессу подумать, как можно использовать американскую помощь для борьбы с «кремлёвским влиянием».

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«Как можно использовать американскую помощь для противодействия российскому влиянию в Республике Сербской, в частности тесным связям России с политиками — боснийскими сербами, а также использованию Москвой местных СМИ и агентства Sputnik для усиления антиамериканского дискурса и проецирования пророссийской мягкой силы?» — говорится в докладе.

Аналитики отмечают, что с 1995 года БиГ получила от США более $2 млрд. При этом стоимость американских военных операций в стране оценивается более чем в $10 млрд.

В этом году Вашингтон планирует выделить Сараеву $21 млн. По данным правительственного сайта foreignassistance.gov, 39% этой суммы будет потрачено на обеспечение мира и безопасности, включая обучение правоохранителей. Еще 38% пойдёт на поддержку демократии и прав человека, в том числе на работу с НКО, СМИ и организациями гражданского общества. «Помогать» Боснии и Герцеговине будут Госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID).

Действия USAID в балканской стране уже подвергались критике властей. Так, в прошлом году Милорад Додик заявил, что американское агентство вмешивается во внутренние дела государства.

«USAID предоставляет средства под прикрытием предполагаемой борьбы с преступностью и коррупцией с целью обойти все учреждения и напрямую вмешаться во внутренние дела Республики Сербской», — сказал политик.

Политолог Александр Асафов отметил, что подобную «помощь» США оказывали странам Европы, СНГ и арабским государствам, где в результате происходили «цветные революции».

«Это стандартная деятельность, которую США ведут через известные фонды и агентства, вмешиваясь таким образом в дела суверенных стран, чтобы сделать их зависимыми от Вашингтона или привести в НАТО», — заметил он.