«Ничем не объединена»: как сербская оппозиция добивается отставки президента Вучича

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что разграничение с Косовом «должно рано или поздно состояться». Эти слова прозвучали на фоне череды акций протестов, которые начались в декабре 2018 года. Оппозиция обвиняет правительство в «уступках» Приштине, требует отставки Вучича и проведения выборов. Впрочем, опросы показывают, что действующий глава государства даже в случае проведения голосования останется у власти. При этом эксперты отмечают, что оппозиционные силы не предлагают никакой альтернативы в разрешении конфликта с Косовом.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что разграничение с Косовом является одним из возможных решений конфликта между Белградом и Приштиной и «должно в конце концов произойти». Об этом он заявил в интервью белградскому телеканалу Pink.

Между тем в Сербии продолжаются протесты, связанные с позицией властей страны по вопросу Косова. Демонстранты среди всего прочего требуют проведения досрочных выборов.

Ранее Вучич заявил, что уверен в своей победе в случае проведения в стране досрочных выборов. Как пояснил политик, не имеет значения, когда пройдёт голосование и каким образом оно будет организовано.

«Я говорю им (представителям оппозиции. — RT): сами подготовьте списки избирателей, напишите в них что угодно. Берите, пишите, марайте бумагу, черкайте, делайте что хотите — вы проиграете выборы», — приводит РИА-Новости слова сербского лидера, сказанные накануне в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Вучича, он всегда получит не меньше, а может, и больше 55% голосов, в то время как максимальным результатом для оппозиции можно считать 17%.

Отметим, что эти слова подтверждаются данными соцопросов. Они показывают, что рейтинг возглавляемой президентом Сербской прогрессивной партии превышает 50%, тогда как оппозиционная коалиция может получить только 15% голосов.

Напомним, накануне в сербской столице возобновились акции протеста против политики властей — на улицы вышли несколько тысяч человек. Так, 16 марта часть манифестантов заблокировали вход в здание телерадиокомпании RTS. В её помещения проникли до 200 активистов во главе с лидерами оппозиционных сил Бошко Обрадовичем (консервативно-патриотическое, антиглобалистское движение «Двери»), Зораном Лутовацом (Демократическая партия) и Драганом Джиласом (партия «Альянс за Сербию»).

Оппозиционеры потребовали, чтобы им дали возможность выступить в телеэфире. Они обвинили Вучича в давлении на политических оппонентов и в уступках по отношению к Приштине.

Прибывшие полицейские не позволили активистам полностью заблокировать работу медиа и вытеснили их из здания телерадиокомпании.

Протестующие ненадолго ворвались в здание телекомпании во время акции протеста против президента Сербии Александра Вучича и его правительства. 16 марта 2019 года.

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© Djordje Kojadinovic

17 марта демонстранты провели акцию протеста у дворца президента Сербии. Во время обращения Вучича к народу несколько сотен протестующих опрокинули ограждение и прорвались ко входу в резиденцию, где их остановил спецназ жандармерии.

Впрочем, многочисленными выступления оппозиции назвать нельзя — например, к зданию президентской администрации пришли порядка тысячи протестующих. Их требования главным образом сводились к отставке Вучича.

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Сам президент обвинил оппозиционных лидеров в продвижении личных интересов. По словам политика, акции протеста устраивают олигархи, чьи махинации сейчас расследуют правоохранительные органы.

«Фашист Обрадович и олигархи Джилас, укравший $500 млн, и Еремич хотят вернуть власть, чтобы воровать и дальше. Я являюсь их целью, потому что я провожу политическую консолидацию Сербии и развиваю экономику», — сообщил Вучич.

Напомним, в адрес бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа нередко звучат обвинения в коррупционных преступлениях. Например, как писала в 2012 году сербская пресса, его обвиняли в том, что он скрыл информацию о наличии доли в ежедневной газете Press, находясь на посту градоначальника. И это не единственное обвинение такого рода.

В целом власти не намерены препятствовать уличным манифестациям, однако попытки митингующих перейти к силовым методам будут пресекаться. Об этом заявил накануне Вучич в интервью телеканалу «Россия 24». Политик добавил, что оппозиция может на улице «делать что угодно», но до тех пор, пока она не переходит к насильственным методам.

«Вопрос очень болезненный»

Уличные акции 16—17 марта стали лишь очередным аккордом протестной активности, хотя оппозиционерам и удалось привлечь внимание мировых СМИ атакой на телецентр. Но череда антиправительственных выступлений и акций стартовала в Сербии с 9 декабря 2018 года. Толчком к этому стало избиение неизвестными лидера сербской «Левой партии» Борко Стефановича. Сотрудники полиции задержали преступников и предъявили им обвинение.

Между тем оппозиция настаивает, что действия нападавших должны быть квалифицированы как «покушение на убийство». В ответ власти заявляют, что не будут вмешиваться в работу следствия и суда.

Кроме того, митингующие призывают руководство страны расследовать убийство лидера косовских сербов Оливера Ивановича в январе прошлого года, а также обнародовать план переговоров с Косовом.

Косовские сербы принимают участие в акции протеста в северном городе Митровице 12 декабря 2018 года, после того как Косово ввел 100% таможенные тарифы на сербский импорт.

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Напомним, летом 2017 года Вучич провозгласил начало широкого общественного диалога, целью которого должно стать решение косовской проблемы. Чтобы вступить в ЕС, государство должно урегулировать все территориальные споры.

В 2018 году стартовали переговоры между Белградом и Приштиной. В качестве одного из вариантов разрешения спора рассматривался обмен территориями, населёнными преимущественно этническими сербами и албанцами. Однако переговоры застопорились из-за убийства Ивановича и усилий Приштины по созданию собственной армии.

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По словам научного сотрудника отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерины Энтиной, сторонам переговоров будет очень непросто урегулировать территориальный спор.

«Вучич прав, когда до определённого момента не выносит эту проблему на обсуждение общественности и политических сил, поскольку вопрос очень болезненный. Оппозиция недовольна методами решения косовского вопроса со стороны президента, однако никакой альтернативы не предлагает», — пояснила эксперт RT.

При этом и власть, и большинство представителей оппозиции сходятся по одному вопросу — идею вхождения Сербии в НАТО отвергает большинство политических сил страны.

В частности, Стефанович заявил, что это невыгодно для страны, поскольку неясно, чем такой шаг обернётся для сербской армии. В конечном итоге этот вопрос следует решать на референдуме, считает политик. В то же время Стефанович выступает за вхождение Сербии в Евросоюз.

О недопустимости вступления Сербии в НАТО говорил и Вучич. В 2017 году политик заявил, что такой шаг не одобрили бы 75% граждан страны, и это привело бы к колоссальному расколу в обществе.

«Поэтому имеет смысл сохранять военный нейтралитет, вступить в ЕС и иметь наилучшие отношения с Россией и Китаем. До сих пор у нас получалось это», — заявил Вучич.

Президент развивает связи Белграда и Москвы. Как отметил в январе этого года российский президент Владимир Путин, во многом именно благодаря личному участию сербского лидера успешно продвигается взаимодействие между странами по всем направлениям.

«Мы высоко ценим эту вашу принципиальную позицию, уважаемый господин президент», — отметил российский лидер, обращаясь к сербскому коллеге во время официального визита в Белград. В ходе переговоров лидеры подписали соглашения на общую сумму €200 млн. Сербская сторона рассчитывает довести вскоре сумму взаимных контрактов до €600 млн. Планируется, что по территории Сербии пройдёт ветка газопровода «Турецкий поток».

«Нет общей идеи и программы»

Далеко не все представители сербской оппозиции согласны с антиправительственными выступлениями. Так, акции протеста ранее подверг критике лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель. По его мнению, истинные цели протестующих противоположны их декларациям о дружественном отношении к РФ.

«Осуществляется сильное давление на Вучича, так как он сделал новые шаги по укреплению дружбы с Россией, а также с Китаем. Это мешает всем западным силам», — заявил политик 1 марта в интервью ТАСС. Шешель добавил, что «протестами дирижируют американское и британское посольства».

Энтина также не исключает того, что оппозиция в Сербии может пользоваться иностранной поддержкой, но указывает на большую вероятность европейского, нежели американского вмешательства.

Бошко Обрадович

Reuters

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«На Балканах сейчас заметна активность Германии и Великобритании. ФРГ больше всех инвестировала в Балканы за последние 20 лет, кроме того, решить этнический вопрос на этой территории — дело чести для Берлина, учитывая, что немецкая сторона была посредником во время переговоров Белграда и Приштины», — отметила она.

Противоположную точку зрения в интервью RT высказал заведующий Центром этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель. По словам эксперта, разнородность в стане протестующих свидетельствует о том, что оппозиция не придумана кем-то извне.

Выступающие против Вучича манифестанты — это широкий спектр идеологий: это и демократы, и националисты, которые недовольны президентом из-за его позиции по Косову, а также рядовые граждане, отметил Кандель. Однако при этом выступления оппозиции немногочисленны, а у демонстрантов нет общей идеи и программы.

«Цель оппозиционеров — смещение власти, но у них нет на это сил. Оппозиционеры могут добиться лишь того, что Вучич в очередной раз объявит выборы, которые часто проходят в Сербии в последние годы и на которых они в очередной раз потерпят поражение», — считает эксперт.

Аналитики сходятся во мнении, что главным козырем для протестующих мог бы стать именно косовский вопрос, если власти дадут повод обвинить себя в предательстве сербских интересов.

«Но на сегодняшний день у оппозиции нет никаких перспектив», — подчеркнул Кандель.

Напомним, единственным программным документом сербской оппозиции является список требований, состоящий из семи пунктов. В них прописаны планы по бойкоту парламентских выборов до тех пор, пока «избирательный процесс не будет свободным», а в Сербии не произойдёт «демократизация».

Кроме того, оппозиция объявила о выходе своих представителей из государственных органов власти на всех уровнях. Также указывается, что в случае победы противники Вучича проведут новые выборы, на которые пойдут единым списком. Однако в новое правительство не должны войти нынешние лидеры оппозиции, а новый премьер-министр должен быть беспартийным. Такой кабмин проработает год, в его задачи войдёт реформа избирательного права, после чего в стране нужно будет провести ещё одни выборы.

Говоря о причинах неожиданного всплеска радикализма со стороны сербской оппозиции, Энтина пояснила, что лидеры оппозиции осознают спад активности движения и пытаются использовать последний шанс на победу. Но сделать это будет крайне сложно, считает эксперт.