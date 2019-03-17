Требовали доступа к эфиру: в Сербии демонстранты блокировали работу государственного телеканала

Участники оппозиционного митинга в Белграде попытались захватить здание национальной телерадиокомпании RTS. От журналистов потребовали предоставить демонстрантам выйти в прямой эфир. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выдворили демонстрантов из здания. В телекомпании заявили, что после захвата здания RTS протесты оппозиции потеряли легитимность.

В столице Сербии состоялась антиправительственная демонстрация, в которой приняли участие несколько тысяч человек.

Сначала митингующие провели шествие по улицам города. Как сообщает ТАСС, полиция не мешала проведению митинга. Единственное присутствие сил правопорядка заключалось в перекрытии движения транспорта по маршруту следования протестующих для их же безопасности.

Между тем после завершения мирного шествия часть манифестантов заблокировала и закидала яйцами вход в здание телерадиокомпании RTS. После этого в помещения проникли до 200 активистов во главе с лидерами оппозиционных сил Бошко Обрадовичем (движение «Двери»), Зораном Лутовацом (Демократическая партия) и Драганом Жиласом (партия «Альянс за Сербию»).

Оппозиционеры потребовали, чтобы им предоставили телевизионный эфир для выступления из-за якобы предвзятого освещения политических событий в Сербии. Прибывшие на место происшествия полицейские и отряды жандармерии не позволили активистам полностью заблокировать работу медиа.

Как сообщает RTS, один из командиров сил правопорядка провёл беседу с лидерами оппозиционеров заверив, что к ним не будет применено физическое воздействие и попросил покинуть здание, но получил отказ.

«Когда оппозиция заявила, что будет блокировать RTS, мы предупредили их, что протесты в этом случае потеряют легитимность, и они её потеряли в результате насильственного вторжения в здание канала. Закон гласит, что RTS независим в редакционной политике, однако они хотели определять тематику и новостную повестку канала вопреки закону», — заявил в специальном обращении гендиректор телерадиокомпании Драган Буйошевич.

С призывом к демонстрантам обратилась ассоциация журналистов Сербии. Они попросили протестующих покинуть здание RTS, подчеркнув, что действия оппозиции недопустимы и представляют собой непозволительное давление на сотрудников СМИ.

Осудили действия активистов и представители других медиа-структур, в частности сотрудники телеканалов RTV Pancevo и Novi Sad TV.

«Учитывая, что в нападении на RTS участвовало менее 200 человек, очевидно, что это не гражданские протесты, а работа хулиганов», — приводит их заявление агентство Tanjug.

После нескольких часов переговоров сотрудники правоохранительных органов вытеснили активистов из помещений национальной телерадиокомпании.

«Здание сейчас в руках его сотрудников. Полиция мирно и ответственно, без значительного применения силы, защитила сотрудников телевидения и смогла, соблюдая закон и порядок, из этого здания вытеснить проникших», — сказал на пресс-конференции глава МВД Сербии Небойша Стефанович.

Он также добавил, что был задержан лишь один активист, который пытался напасть на сотрудника полиции. При этом после расследования обстоятельств произошедшего к ответственности могут привлечь тех, кто силовым путём проник в здание и угрожал сотрудникам СМИ.

В свою очередь, Обрадович обратился к собравшим возле здания манифестантам с призывом разойтись. Оппозиционер предложил всем собраться у здания администрации президента Сербии в 11:55 (13:55 мск) перед началом пресс-конференции, специально созванной Александром Вучичем по факту блокировки работы RTS. Кроме того, политик объявил о новой демонстрации перед зданием гостелеканала, которая начнётся в 19:30 (21:30 мск), если власти не организуют участие представителей оппозиции в телеэфире.

Как заметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, очевидно, что протестующие намерены спровоцировать власти Сербии.

«Задача, как и во всех подобных случаях, — спровоцировать Вучича и собрать максимум недовольных. Что будет дальше, остаётся под вопросом. Всё-таки популярность у сербского лидера достаточно высокая», — подчеркнул собеседник RT.

Президент Сербии Александр Вучич

Reuters

© Djordje Kojadinovic

Антиправительственные манифестации в Сербии стартовали после того, как в конце ноября 2018 года группа злоумышленников избила лидера сербской «Левой партии» Борко Стефановича в городе Крушевац. Сербские власти оперативно задержали нападавших, предъявив им обвинение в совершении насилия на общественном мероприятии. Однако Стефанович и ряд других оппозиционных политиков выступили за более суровое наказание для задержанных. По их мнению, нападение должно расцениваться как «покушение на убийство».

Вучич, в свою очередь, указал, что не имеет права требовать другого приговора для подозреваемых, поскольку это будет являться вмешательством в независимую работу судебной системы Сербии.

Первый протест недовольных политикой Белграда состоялся 8 декабря 2018 года. Протестующие выражали недовольство властями, требовали отставки министра внутренних дел Небойши Стефановича и руководства крупнейшей в стране телерадиокомпании «Радио и и телевидение Сербии» (RTS).

Также среди требований демонстрантов были призывы завершить расследование убийства одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича, застреленного в непризнанной республике Косово в январе 2018-го, и опубликовать план действий по переговорному процессу с Приштиной.

Напомним, что Вучич подчёркивал, что Сербия расценивает убийство политика как теракт и нападение на сербский народ в автономном крае Косова и Метохии, входящем в состав балканской республики. После этого события был приостановлен диалог между Белградом и Приштиной.