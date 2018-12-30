Несколько тысяч протестующих провели шествие в Белграде
- Reuters
Как сообщает B92, акция протеста началась у здания Белградского университета. Участники протеста свистели в свистки и били в барабаны, требуя отставки министра полиции Небойши Стефановича.
«Вместо подсчёта числа протестующих было бы лучше подсчитать количество убийств и начать делать свою работу», — приводит слова одного из организаторов протеста, актёра Бранислава Трифуновича, Danas.
Ранее департамент ситуационно-кризисного центра российского Министерства иностранных дел предупредил россиян о протестных акциях в европейских странах 28—29 декабря.