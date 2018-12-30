Несколько тысяч протестующих провели шествие в Белграде

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Несколько тысяч человек провели четвёртое по счёту шествие в Белграде в ночь на воскресенье, 30 декабря, выступив с осуждением внутренней политики властей. Следующая акция протеста назначена на 5 января.
Несколько тысяч протестующих провели шествие в Белграде
  • Reuters

Как сообщает B92, акция протеста началась у здания Белградского университета. Участники протеста свистели в свистки и били в барабаны, требуя отставки министра полиции Небойши Стефановича.

«Вместо подсчёта числа протестующих было бы лучше подсчитать количество убийств и начать делать свою работу», — приводит слова одного из организаторов протеста, актёра Бранислава Трифуновича, Danas.

Ранее департамент ситуационно-кризисного центра российского Министерства иностранных дел предупредил россиян о протестных акциях в европейских странах 28—29 декабря.

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