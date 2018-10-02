Поддержка в диалоге: почему президент Сербии приехал в Москву обсуждать ситуацию в Косове

Президент Сербии Александр Вучич и российский лидер Владимир Путин 2 октября проведут переговоры в Москве. Центральной темой встречи станет ситуация в Косове. 29 сентября спецназ непризнанной республики занял подходы к ГЭС «Газиводе», которая является частью сербской энергосети. В ответ сербские власти привели армию в состояние полной боевой готовности. Ситуация в регионе накалилась на фоне переговоров об обмене территориями, которые ведутся сторонами конфликта на протяжении последних месяцев. По мнению экспертов, Александр Вучич хочет заручиться поддержкой Москвы в преддверии серьёзных перемен, которые могут ожидать Балканы. О чём будут говорить лидеры двух стран — в материале RT.

В Москве 2 октября состоятся переговоры лидеров Сербии и России Александра Вучича и Владимира Путина. Президент Сербии прибыл в российскую столицу накануне, 1 октября. Вучич посетил московский парк «Зарядье» и поделился с журналистами своими впечатлениями от прогулки.

Последний визит в Москву Александр Вучич совершил в декабре прошлого года — тогда политик впервые посетил Россию в статусе президента Республики Сербия. В рамках визита он обсудил с российским коллегой поставки вооружений, совместные энергетические проекты, а также ряд других вопросов.

Эта поездка носит незапланированный характер: ещё 21 августа в российском МИД рассказывали о подготовке к поездке в Белград Владимира Путина по приглашению сербского коллеги.

О том, что сербский президент едет в Москву, стало известно 29 августа. Как пояснил тогда журналистам Александр Вучич, Белград оповестил о ситуации в регионе российскую сторону. Политик сообщил, что, хотя намерен обсудить с главой РФ ряд важных для Сербии вопросов, приоритетной темой переговоров станет ситуация в Косове и Метохии.

«Мы оповестим президента Путина обо всём, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета», — заявил сербский президент.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он по примеру сирийского президента обратиться к России за военной помощью, Вучич заявил, что предпримет всё ради сохранения мира на Балканах.

«Я бы хотел, чтобы Сербия, при всём нашем уважении и любви к Сирии и её народу, была мирной страной, страной успешной экономики, страной будущего, и сделаю всё, чтобы сохранить мир», — заявил политик.

В первую очередь стороны обсудят поддержку, которую Москва может оказать Сербии на международных площадках, а о военной помощи в данном случае речи не идёт, пояснил сербский лидер.

Косовский синдром

Напомним, 29 сентября косовский спецназ ROSU занял Центр экологии и развития в Зубин-Потоке, а также подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе». Об этом рассказал журналистам глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич. По его мнению, эта акция была предпринята албанцами, чтобы обеспечить посещение этого района президентом самопровозглашённого Косова Хашимом Тачи.

«Его вооруженные террористы сделали это, чтобы Тачи мог свободно прогуляться, пофотографироваться и покататься в лодке по озеру Газиводе», — заявил Марко Джурич.

Как предположили эксперты, действия руководства Косова можно расценивать как своеобразный ответ на недавний визит президента Сербии в Косово и Метохию. Александр Вучич совершил поездку 8—9 сентября, чтобы в числе прочего лично обратиться к проживающим в этих районах сербам. При попытке проехать в село Бане Вучич и его спутники столкнулись с сопротивлением со стороны этнических албанцев, которые заблокировали проезд — такое распоряжение отдала Приштина.

Косовский спецназ

© Wikimedia

ГЭС «Газиводе» расположена в северном районе Косова, но относятся к сербской энергетической сети. Власти непризнанной республики не раз предъявляли свои претензии на этот объект.

В ответ на действия Косова власти Сербии привели вооружённые силы страны в состояние полной боевой готовности. Как заявил в субботу Марко Джурич, Белград предупредил все заинтересованные стороны, что не потерпит агрессии в адрес сербов.

«В соответствии с этим президент республики отдал приказ начальнику Генштаба Армии Сербии и министру МВД объявить самый высокий уровень боевой готовности», — подчеркнул Джурич.

По словам Александра Вучича, не предупредив о своём передвижении сербскую сторону, албанцы нарушили сразу несколько международных договоров: положения Брюссельских соглашений, положения резолюции СБ ООН под номером 1244, а также ряд других договорённостей.

Также сербский президент выразил протест генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу. Об этом со ссылкой на свои источники в аппарате сербского президента сообщило местное агентство TANJUG.

Комментируя инцидент, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Приштины провокацией, направленной на запугивание сербского населения.

Поиск компромисса

Напомним, в 2008 году Косово объявило о своей независимости. И хотя впоследствии данный шаг косоваров был признан Международным судом ООН, многие страны отказались признавать косовскую государственность.

Белград не признаёт независимость Косова, считая этот район территорией Сербии. Однако именно примирение с Приштиной является одним из принципиальных условий для вступления Сербии в Евросоюз. А курс на евроинтеграцию — одна из ключевых линий внешней политики Александра Вучича, отмечают эксперты.

Как сообщило ранее со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах издание «Коммерсантъ», Брюссель предложил Белграду дать согласие на участие Косова в международных структурах, в обмен же Приштина должна создать Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ). Договорённость о создании ССМ была достигнута ещё в 2013 году, однако Приштина не спешила с её реализацией. При этом признавать независимость Косова на официальном уровне от Сербии не требуется, утверждает издание.

На протяжении последних месяцев Белград вёл переговоры с Приштиной о возможном компромиссе. Предполагалось, что стороны произведут обмен территориями, населёнными этническими сербами и албанцами. По мнению экспертов, такой размен означал бы фактическое признание Косова Сербией.

Эта идея была с энтузиазмом встречена Евросоюзом, а в Берлине инициативу раскритиковали. Как заявил глава МИД ФРГ Хайко Масс, такой обмен способен «открыть многие старые раны».

«Получит политика, которую я представляю, поддержку народа или нет, но я выступаю за разграничение с албанцами», — заявил Вучич в начале августа.

По мнению сербского лидера, это поможет погасить очаг потенциальных конфликтов в регионе.

Хотя Брюссель требует, чтобы Белград вёл диалог с Приштиной, обеспечить необходимые условия для этих переговоров Евросоюз не смог. Об этом заявил 7 сентября Марко Джурич. По словам сербского чиновника, Брюссель должен приложить усилия, чтобы косовская сторона не использовала в переговорах угрозы, оскорбления и давление. Будучи гарантом достигнутых ранее договорённостей, ЕС ничего не сделал для того, чтобы они не нарушались в ходе текущих переговоров.

Глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич

© Фото предоставлено Канцелярияей по Косово и Метохии в правительстве Сербии

Сербские власти надеются, что Москва поможет Белграду в долгосрочном урегулировании косовской проблемы, об этом 21 сентября заявил глава МИД балканского государства Ивица Дачич во время переговоров с Сергеем Лавровым.

По мнению сербской стороны, без России устойчивое решение по Косову и Метохии просто невозможно.

В тот же день президент Сербии Александр Вучич в беседе с журналистами заявил, что никогда не признает независимость Косова.

«Я всегда готов разговаривать по существенным и содержательным вопросам, всегда открыт для диалога, но никогда не буду открыт для унижения Сербии, признания Косова, чтобы Сербия при этом не получила ничего. Этого кино вы не увидите», — заявил политик.

Москва готова поддержать диалог Белграда и Приштины, а также поддержит решение, которое сочтёт для себя приемлемым Сербия. Об этом заявили 28 сентября в российском МИД.

В то же время Россию беспокоят протекающие в регионе процессы — речь идёт о «стремлении открыть ещё один азимут противостояния в Европе». Как пояснил Сергей Лавров, европейцы и американцы стремятся втянуть балканские страны в НАТО, а «санкционированное СБ ООН международное военное присутствие трансформируется в американскую базу».

«Колыбель сербской государственности»

Опрошенные RT эксперты полагают, что центральное место в переговорах Путина и Вучича займёт косовская проблематика. Президент Сербии осознаёт, что Белград не добьётся прогресса по одному из самых острых этнополитических конфликтов в Европе без поддержки и активного участия Москвы.

«Вучич рассчитывает провести так называемый обмен территориями. По его плану, север Косова со 120-тысячным населением должен отойти к Сербии, а южная часть с мусульманами и столицей в Приштине будет признана независимым государством», — сообщила в беседе с RT профессор МГИМО, политолог Елена Пономарёва.

Однако, как отметила Пономарёва, предложение Вучича фактически противоречит Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН от 10 июня 1999 года. По мнению Пономарёвой, ранее сербский лидер не смог заручиться согласием на размен территориями у канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Теперь своё слово должна сказать Россия.

Косовские сербы

globallookpress.com

© Agron Beqiri

«Сложилась беспрецедентная ситуация из-за стремления Вучича закрыть вопрос с независимостью Приштины. Он считает, что это расчистит ему путь в ЕС. Однако невозможно отбросить предысторию конфликта. Косово и Метохия — колыбель сербской государственности, которая была потеряна после вмешательства Запада. Я думаю, что Москва будет стоять здесь на позиции соблюдения территориальной целостности», — подчеркнула Пономарёва.

Ещё одним вопросом на встрече Путина и Вучича, по мнению политолога, станут отношения Белграда с Западом. Кремль не чинит препятствия на пути евроинтеграции Сербии, но настаивает на сохранении нейтрального военного статуса. При этом, как отметила Пономарёва, для бывших социалистических государств сложилась практика, когда путь в ЕС закрыт без членства в НАТО.

«При этом Вучич надеется хоть как-то укрепить вооружённые силы перед лицом угроз боестолкновений с соседями. Запад безвозмездно поставлять Сербии оружие не будет, а средств на закупку современной военной техники у страны недостаточно», — сказала Пономарёва.

Сотрудник Отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина заявила в интервью RT, что диалог между Белградом и Приштиной входит в завершающую в стадию. По её мнению, вне зависимости от развития кризиса и характера договорённостей с албанскими сепаратистами Вучич хотел бы «ощущать» поддержку Москвы.

«На мой взгляд, Белград и Приштина достигли негласных договорённостей, но реализовать их без согласия великих держав не получится. Без России ни один вопрос в глобальной политике не решается, но она выступает против пересмотра границ. Возможно, Вучич пообещает Путину не вступать в НАТО в обмен на благожелательное отношение Москвы по косовскому вопросу. Но, скорее всего, Белград не будет рваться в альянс, так как рискует окончательно потерять расположение РФ по любым вопросам», — констатировала Энтина.

Эксперт считает, что важнейшей темой для Москвы на переговорах станет статус Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в Нише, который функционирует с 2012 года. Москва добивается предоставления этому учреждению специального статуса, который позволил бы российским специалистам получить необходимые иммунитеты в Сербии. Однако этому препятствует позиция США и ЕС.

«Наверняка Путин поднимет эту проблему. Тем более что в 2016 году скупщина и Вучич предоставили натовским военнослужащим иммунитеты и исключительные права на территории страны. Если Белград всё же пойдёт РФ на уступки, это будет пощёчиной Западу. Но тут нужно понимать, что сербский народ полностью поддерживает Россию и увеличение её присутствия в стране», — подытожила Энтина.