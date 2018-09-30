«Не испытывайте терпение сербского народа»: Белград привёл войска в состояние высшей боевой готовности

Власти самопровозглашённой республики Косово нарушили международные договорённости, введя спецназ на северную территорию автономного края Косова и Метохии (КиМ). Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, Приштина пыталась спровоцировать Белград, чтобы обострить обстановку в регионе. При этом глава государства подчеркнул, что Брюссель проявил лицемерие, призвав к сдержанности в этой ситуации. Ранее стало известно, что президент Косова Хашима Тачи посетил водохранилище Газиводе на севере КиМ и совершил прогулку на катере. По сообщениям сербской стороны, более 100 сотрудников косовских специальных сил (ROSU) рассредоточились по территории и заняли под контроль ГЭС. В ответ на это Белград привёл войска в состояние высшей боевой готовности.

Власти самопровозглашённой республики Косово в очередной раз совершили провокационные действия в отношении Белграда. Об этом в ходе специального обращения заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, спецназ Косова (ROSU), войдя на северную территорию автономного края Косово и Метохия, нарушил множество международных договорённостей, в том числе Брюссельские соглашения и резолюцию 1244 Совбеза ООН.

«Они пытались показать, что эти соглашения их ни к чему не обязывают, и при этом они имеют поддержку западных союзников», — сказал Вучич.

Сербский лидер напомнил, что военные подразделения Приштины имеют право находится на территории северной части Косова, которая населена сербами, исключительно при соблюдении двух условий — с одобрения НАТО и согласия местной общины. «Эти условия не опциональны, а обязательны. Никто не спросил и не оповестил сербов», — добавил он.

Согласно данным Белграда, Приштина задействовала в операции порядка 110-130 вооружённых винтовками членов ROSU, все они были албанцами.

Глава государства подчеркнул, что это уже третья за год провокация со стороны Приштины. По его мнению, власти Косова пытаются спровоцировать Белград на ответные действия, что приведёт к дальнейшему усилению напряжённости в Сербии, которая выгодна определённой части международного сообщества. По его мнению, кто-то заинтересован в том, чтобы дислокация вооружённых подразделений Приштины на севере Косова «стала обыденностью».

«Сегодня стало понятно, что сербам не на кого рассчитывать, кроме самих себя и собственного государства», — заметил президент балканской страны.

Вучич подчеркнул, что предпочёл бы не комментировать позицию ЕС по этой ситуации, но призыв к «сдержанности», по его мнению, является проявлением лицемерия со стороны Брюсселя. Он также добавил, что никто из представителей мирового сообщества не осудил действия Приштины.

«Я прошу вас, не испытывайте терпение народа и властей Сербии, не приходите к нам с оружием. Мы сумеем себя защитить», — сказал Вучич.

В завершении выступления он сообщил, что решение о снижении уровня повышенной боевой готовности будет принято после консультаций с Минобороны страны и оценки ситуации в целом.

При этом, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, президент Сербии добавил, что он обсудит произошедшее с российским лидером Владимиром Путиным.

«Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косове и Метохии. Мы оповестим президента Путина обо всем, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения», — цитирует Вучича ТАСС.

Митинг в поддержку президента Сербии Александра Вучича на севере Косова

Reuters

© Laura Hasani

Водная прогулка Тачи

В субботу, 29 сентября, глава самопровозглашённой республики Косово Хашима Тачи посетил водохранилище Газиводе, которое располагается на территории как Сербии, так и Косова.

При этом размещённая на этом аккумулятивном озере ГЭС входит в состав энергетической сети Сербии, но также обеспечивает водой и электричеством районы, которые контролируют власти Приштины. Вдобавок, эта территория является предметом Брюссельского соглашения по нормализации отношений между сторонами.

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Там косовский лидер вместе с главой разведки Шпендом Маджуни и руководителем полиции Рашитом Чаляем совершил водную прогулку на полицейском катере, после чего покинул регион примерно в 14:00 по местному времени (16:00 мск).

Как передаёт портал Indeksonline, Тачи после посещения озера принял участие в пресс-конференции, на которой сообщил, что провёл замечательный день и сумел пообщаться как с сербами, так и с албанцами, работающими на территории области.

При этом, согласно сообщениям сербской стороны, для обеспечения безопасности на территорию автономного края Косово и Метохия прибыли несколько десятков косовских сотрудников специальных сил (ROSU). Сначала спецназовцы заняли Центр экологии и развития в муниципалитете Зубин-Поток, а после рассредоточились вокруг озера и взяли под контроль ГЭС «Газиводе».

По данным сербского издания RTS, были задержаны четыре сотрудника центра, однако эту информацию опроверг глава поселения Стеван Вулович.

Тем не менее жители Зубин-Потока — косовские сербы — организовали мирный протест против действий спецслужб ROSU на озере Газиводе, передаёт агентство Tanjug. Митингующие перекрыли автотрассу Косовска Митровица — Рибариче, которая ведёт к погранпереходу «Брняк».

По данным сербских СМИ, к вечеру на севере автономного края Косово и Метохия стало спокойнее. За ситуацией наблюдают международные силы под командованием НАТО по обеспечению стабильности в Косове (KFOR).

Реакция сторон и международных структур

Отметим, что президент Сербии Александр Вучич отдал приказ начальнику Генерального штаба привести вооружённые силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий Приштины. Кроме того, глава государства выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу из-за сложившейся ситуации.

«Сербские вооружённые силы готовы быстро и решительно выполнить все приказы для защиты жизней граждан Сербии независимо от того, где они проживают», — сказал министр обороны Александр Вулин.

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В то же время глава бюро правительства Сербии по Косову и Метохии Марко Джурич назвал «неприемлемым и безответственным» поведение Приштины. Также, по его словам, Белград получил извинения от ряда посольств стран Запада, которые изначально заявляли, что представителей косовского спецназа ROSU нет на территории автономного края КиМ.

Кроме того, представитель сербского кабмина раскритиковал позицию Евросоюза, призвавшего Белград и Приштину действовать спокойно и сдержанно.

«Лично я осуждаю заявление Майи Косьянчич (пресс-секретаря ЕС. — RT). Она предупредила обе стороны и призвала нас к сдержанности. Как будто мы нападаем на себя. Это пик безразличия», — цитирует Джурича агентство Novosti.rs.

По его словам, это уже третий случай, когда сербы видят, что не могу рассчитывать ни на НАТО, ни на миротворческую миссию под руководством альянса (KFOR).

Добавим, что с аналогичным призывом к спокойствию выступили в KFOR. В натовской миссии также подтвердили, что в районе Газиводе присутствовала полиция Косова.

«Это были сотрудники полиции, которые отвечали за защиту господина Тачи, посещавшего район Зубин-Потока. KFOR изучает предполагаемое присутствие спецподразделения ROSU. Мы продолжим следить за ситуацией, используя патрули и вертолёты», — говорится в сообщении в Facebook.

Между тем, как считает заместитель премьер-министра Косова Энвер Ходжай, не было никаких причин для «излишней реакции» со стороны Сербии. По его словам, глава республики и каждый её гражданин могут посещать «любую часть страны».