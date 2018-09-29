Силы KFOR подтвердили присутствие спецназа Косова в районе ГЭС «Газиводе»

Международные силы под командованием НАТО по обеспечению стабильности в Косове (KFOR) подтвердили, что в районе ГЭС «Газиводе» присутствовали сотрудники косовского спецназа.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на странице KFOR в Facebook.

«Присутствие полиции Косова в районе Газиводе ранее сегодня было подтверждено. Это были сотрудники полиции, отвечавшие за охрану господина (президента Косова Хашима) Тачи, который посещал район Зубин-Поток», — отмечается в тексте.

В KFOR также призывали стороны к спокойствию и сдержанности.

«Кроме того, KFOR продолжает следить за ситуацией с помощью патрулей и вертолётов», — уточняется в сообщении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич приказал привести ВС страны в состояние высшей боевой готовности после того, как спецназ Косова занял подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе», которые контролируются Белградом.

Позднее сообщалось, что спецназ республики покинул регион.

Посол Сербии в России Славенко Терзич в беседе с kp.ru прокомментировал действия косовского спецназа.