Евросоюз призвал Сербию и Косово действовать сдержанно

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Евросоюз призвал Белград и Приштину действовать спокойно и сдержанно после обострения ситуации в Косове.
Евросоюз призвал Сербию и Косово действовать сдержанно
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  • globallookpress.com

«Мы рассчитываем, что все участники событий будут действовать спокойно и сдержанно. Мы воспринимаем ситуацию крайне серьёзно и поддерживаем контакт со всеми сторонами», — приводит ТАСС слова представителя ЕС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич приказал привести ВС страны в состояние высшей боевой готовности после того, как спецназ Косова занял подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе», которая контролируется Белградом.

Позднее сообщалось, что спецназ Косова покинул ГЭС.

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