Евросоюз призвал Сербию и Косово действовать сдержанно

Евросоюз призвал Белград и Приштину действовать спокойно и сдержанно после обострения ситуации в Косове.

«Мы рассчитываем, что все участники событий будут действовать спокойно и сдержанно. Мы воспринимаем ситуацию крайне серьёзно и поддерживаем контакт со всеми сторонами», — приводит ТАСС слова представителя ЕС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич приказал привести ВС страны в состояние высшей боевой готовности после того, как спецназ Косова занял подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе», которая контролируется Белградом.

Позднее сообщалось, что спецназ Косова покинул ГЭС.