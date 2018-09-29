Спецназ Косова покинул позиции в районе контролируемой Сербией ГЭС «Газиводе»

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Несколько десятков военнослужащих спецназа Косова покинули занятые ими ранее позиции в районе ГЭС «Газиводе», контролируемые сербской стороной.
Спецназ Косова покинул позиции в районе контролируемой Сербией ГЭС «Газиводе»
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава муниципалитета Зубин-Поток Стеван Вулович.

«Отряды ROSU ушли, в настоящее время всё спокойно», — цитирует его ТАСС.

При этом Вулович добавил, что никто из представителей местного сербского населения не пострадал и не арестован.

По его словам, президент непризнанной Республики Косово Хашим Тачи посетил берег водохранилища.

Ранее президент Сербии Александр Вучич приказал привести ВС страны в состояние высшей боевой готовности после того, как спецназ Косова занял подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе», которая контролируется Белградом.

В начале сентября сербский лидер сообщил, что в Приштине ему «в письменной форме запретили» посещать аккумуляционное озеро и ГЭС «Газиводе» на севере Косова.

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