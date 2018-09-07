Президент Сербии отправится в Косово 8 сентября
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«Я завтра поеду в Косово и начну свой визит с озера Газиводе, с посещения экологического центра там», — уточняется на сайте президента.
При этом Вучич выразил надежду, что «всё пройдет мирно».
Как уточняет РИА Новости, сербский лидер добавил, что ранее в Приштине ему «в письменной форме запретили» посещать аккумуляционное озеро и ГЭС «Газиводе» на севере региона, где Вучич уже бывал несколько раз.
Впоследствии, по словам президента, он получил устное предупреждение относительно запрета посещения ещё нескольких мест в крае.
В ходе визита Вучич намерен в том числе обратиться к косовским сербам и рассказать о конкретных планах «экономического развития для каждого».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что переговоры о заключении соглашения между Сербией и Косовом должны завершиться в ближайшие месяцы.