Президент Сербии отправится в Косово 8 сентября

Президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к нации заявил, что посетит Косово и Метохию 8—9 сентября.

«Я завтра поеду в Косово и начну свой визит с озера Газиводе, с посещения экологического центра там», — уточняется на сайте президента.

При этом Вучич выразил надежду, что «всё пройдет мирно».

Как уточняет РИА Новости, сербский лидер добавил, что ранее в Приштине ему «в письменной форме запретили» посещать аккумуляционное озеро и ГЭС «Газиводе» на севере региона, где Вучич уже бывал несколько раз.

Впоследствии, по словам президента, он получил устное предупреждение относительно запрета посещения ещё нескольких мест в крае.

В ходе визита Вучич намерен в том числе обратиться к косовским сербам и рассказать о конкретных планах «экономического развития для каждого».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что переговоры о заключении соглашения между Сербией и Косовом должны завершиться в ближайшие месяцы.