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В ЕС ожидают завершения переговоров между Сербией и Косовом в ближайшие месяцы

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Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что переговоры о заключении соглашения между Сербией и Косовом должны завершиться в ближайшие месяцы.
В ЕС ожидают завершения переговоров между Сербией и Косовом в ближайшие месяцы
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«Да, я верю, мы все привержены тому, чтобы завершить переговоры в ближайшие месяцы, до окончания срока мандата нынешней Еврокомиссии (в 2019 году. — RT). Это ещё не так, это сложно, но нельзя сказать, что невозможно», — приводит РИА Новости слова Могерини.

Она отметила, что завершением переговоров должно стать подписание юридически обязывающего документа между Белградом и Приштиной, который затронет все вопросы.

Ранее Могерини заявила, что ЕС не будет считаться полноценным, пока страны Западных Балкан не вступят в сообщество.

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