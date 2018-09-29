Минобороны: армия Сербии готова ответить на любое развитие ситуации в Косове

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Вооружённые силы Сербии находятся в полной боевой готовности и способны ответить на любое развитие ситуации в Косове. Ранее президент Сербии Александр Вучич приказал привести ВС страны в состояние высшей боевой готовности после того, как спецназ Косова занял подходы к ГЭС «Газиводе».

«Приказ Верховного главнокомандующего и далее в силе, и пока это так, армия Сербии следит за ситуацией и готова ответить на любое развитие ситуации», — приводит ТАСС слова Вулина.

Отмечается, что Вулин и начальник генштаба Милан Мойсилович провели проверку боеготовности 63-го воздушно-десантного батальона спецбригады в Нише. Вулин также провёл встречу с начальником Пехотных войск Сербии, по результатам которой отметил высокую готовность Вооружённых сил.

Ранее президент Сербии Александр Вучич приказал привести ВС страны в состояние высшей боевой готовности после того, как спецназ Косова занял подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе», которые контролируются Белградом. Позднее сообщалось, что спецназ республики покинул регион.