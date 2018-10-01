В МИД России осудили вторжение спецназа Косова в сербонаселённые районы края

В МИД России осудили вторжение спецназа Косова в сербонаселённые районы на севере края. В ведомстве отметили, что поведение косовских властей могло привести к кровопролитию и дестабилизации в Балканском регионе.

«Столь безответственное поведение косовских властей могло повлечь за собой новое кровопролитие в Косове, дестабилизацию в Балканском регионе в целом. Продолжение силовых попыток установления Приштиной контроля над сербонаселёнными районами края ведёт к разжиганию межэтнической напряжённости, лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию», — говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она добавила, что «демонстративное вторжение» косовского спецназа является провокацией, которая нацелена на запугивание косовских сербов и оказание давления на Сербию.

«Осуждаем в этой связи пассивное поведение международных Сил для Косова, которые не предприняли никаких действий, хотя в соответствии с имеющимся у них мандатом СБ ООН обязаны обеспечивать мир и безопасность в крае», — заявили в МИД.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что на ближайшей встрече с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить ситуацию в Косове и попросить его поддержки на международном уровне.

По данным СМИ, встреча двух лидеров может состояться 2 октября.

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что ВС страны находятся в полной боевой готовности и способны отреагировать на любое развитие ситуации в Косове.

29 сентября Вучич приказал привести ВС страны в состояние высшей боевой готовности после того, как спецназ Косова занял подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе», которые контролируются Белградом. Позднее сообщалось, что косовский спецназ покинул регион.