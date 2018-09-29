Вучич попросит поддержки у Путина в связи с ситуацией в Косове

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на ближайшей встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Косове и попросить его поддержки на международном уровне.

«Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косове и Метохии. Мы оповестим президента Путина обо всём, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения», — приводит ТАСС слова Вучича. 

Встреча Вучича с Путиным, по данным сербских СМИ, может состояться 2 октября.

Ранее министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Вооружённые силы Сербии находятся в полной боевой готовности и способны ответить на любое развитие ситуации в Косове.

29 сентября Вучич приказал привести ВС страны в состояние высшей боевой готовности после того, как спецназ Косова занял подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе», которые контролируются Белградом. Позднее сообщалось, что косовский спецназ покинул регион.

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