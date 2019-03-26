«Государство развалится очень быстро»: как боснийские сербы могут воспринять вступление Боснии и Герцеговины в НАТО

Председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик призвал сербов объединяться в одно государство. Он также отметил, что Республика Сербская не намерена вступать в НАТО, даже если к альянсу присоединится БиГ, частью которой она является. По мнению экспертов, БиГ — непрочное политическое образование, существующее только благодаря поддержке Запада. Однако возможный распад этой балканской страны вряд ли будет бесконфликтным, отмечают аналитики.

На памятном митинге 24 марта, посвящённом 20-й годовщине бомбардировки Югославии авиацией НАТО, председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ), сербский политик Милорад Додик заявил, что Республика Сербская не намерена вступать в Североатлантический альянс. Митинг, в котором участвовал и президент Сербии Александр Вучич, проходил в городе Нише, сильно пострадавшем от бомбардировок альянса весной 1999 года.

«Когда говорят о том, что Босния и Герцеговина пойдёт по пути вступления в НАТО, я говорю, что Республика Сербская не может быть в НАТО и не будет», — цитирует Додика ТАСС.

Издание Республики Сербской «Глас Српске» отмечает эмоциональность речи политика.

«Когда я сегодня сталкиваюсь с требованиями, чтобы БиГ шла в НАТО, я чётко говорю, что не могу принять это и не приму. Я не приму, потому что Сербия не принимает это. Я никогда не позволю установить границу на Дрине (река, которая разделяет БиГ и Сербию. — RT)», — приводит «Глас Српске» слова председателя президиума Боснии и Герцеговины.

Милорад Додик

РИА Новости

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Додик резко высказался о БиГ. По его мнению, это государство является «результатом идеологии и политики», которая привела к бомбёжкам Сербии.

«Наступают годы, десятилетия государственного объединения сербов. Надеюсь, что и другим это станет до конца ясно, так как иного пути просто нет. Почему другие могут иметь своё государство, а сербы не могут иметь своего единого государства?» — приводит ТАСС слова Додика.

Детище Дейтона

БиГ является уникальным государственным образованием, номинально единым, но на практике разделённым на две части — Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую.

Федерация Боснии и Герцеговины является объединением территорий, населённых хорватами и босняками-мусульманами. Её столица — город Сараево, считающийся столицей и всей БиГ. Республика Сербская объединяет территории, где преобладают этнические сербы. Их столица — город Баня-Лука.

В двух частях БиГ разные органы власти. Даже денежная единица — марка выглядит по-разному в Федерации БиГ и Республике Сербской.

AFP

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Высший исполнительный орган власти страны — президиум. Он состоит из трёх человек, избираемых от каждой из общин, по одному от сербов, хорватов и босняков-мусульман. Каждый из них с промежутком в восемь месяцев становится председателем президиума. Сейчас очередь Милорада Додика.

Такая система управления была создана согласно Дейтонским соглашениям 1995 года. Именно они положили конец трёхлетней гражданской войне в Боснии. Этими же соглашениями создан особый властный орган с широкими полномочиями — аппарат верховного представителя по выполнению Дейтонских соглашений. Его формируют из следящих за выполнением условий мира представителей 43 стран и 13 международных организаций.

Полномочия верховного представителя очень широки: например, он имеет право снимать любое должностное лицо БиГ и запретить выдвижение любого человека на выборную должность. Такая система называется международным протекторатом.

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Додик избран от сербов в президиум в конце 2018 года. До этого он в течение восьми лет был президентом Республики Сербской. Несмотря на то что на новом посту он находится всего три месяца, Додик уже успел сделать немало резких заявлений. Так, в феврале он крайне жёстко высказался против системы международного протектората над БиГ.

Как передаёт «Радио и телевидение Республики Сербской», Додик заявил, что деятельность высокого представителя — австрийца Валентина Инцко, который занимает свою должность с 2009 года, — привела к «полному параличу федеральных органов в БиГ». Сербский политик призвал к отмене международного протектората.

Следует заметить, что международные чиновники неоднократно пользовались своими полномочиями, позволяющими снимать любое должностное лицо БиГ. Например, в 2003 году тогдашний верховный представитель британец Пэдди Эшдаун вынудил уйти в отставку члена президиума от сербов Марко Шаровича, которого в США обвинили в нарушении эмбарго на поставку оружия в Ирак. Так же могут отстранить и Додика. Однако Инцко пока не делал никаких заявлений на этот счёт.

Перспективы вступления в НАТО

Научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Георгий Энгельгардт полагает, что заявление Додика не согласовано с властями Сербии: оно является реакцией на давление со стороны представителей стран Запада (того же Инцко), с которыми председатель президиума всё время сталкивается. В беседе с RT эксперт обратил внимание на то, что последнее время НАТО активизировало свои усилия по включению БиГ в альянс. За это, например, в 2019 году высказывался глава Госдепартамента Майк Помпео.

«Единственное препятствие для вступления БиГ в НАТО — позиция сербской части страны, — утверждает Энгельгардт. — Босняки и хорваты за. Поэтому на сербскую часть приходится основное давление со стороны представителей альянса».

Того же мнения придерживается и член сената Республики Сербской Елена Гуськова.

«На референдуме по вступлению в НАТО Республика Сербская однозначно выскажется против», — сказала она в беседе с RT.

Елена Гуськова обращает внимание на то, что Додик ранее уже говорил о необходимости воссоединения с Сербией, но только как об исторической перспективе.

«Стали чаще появляться заявления о воссоединении в связи с тенденциями Запада полностью изменить политическую структуру БиГ. Запад хочет сделать единое государство без политических и территориальных образований, которые существуют в виде мусульманско-хорватской федерации и Республики Сербской. Додик начинает говорить о перспективе воссоединения с Сербией, когда делаются попытки эти образования ликвидировать и сделать единую БиГ», — считает Гуськова.

Действительно, представители Республики Сербской неоднократно обвиняли Инцко в намерении изменить нынешнюю структуру власти в стране в сторону её централизации.

«БиГ децентрализована и асимметрична, а это и есть залог мира и стабильности нашего государства. Но верховный представитель всё время пытается изменить эту систему», — заявляла в октябре 2018 года в интервью газете «Известия» нынешний президент Республики Сербской Желька Цвиянович.

Елена Гуськова утверждает, что создание унитарной или жёстко централизованной Боснии было стратегической целью Запада с момента заключения Дейтонских соглашений.

«Так было записано в конституции БиГ, которая писалась в США», — напоминает она.

Флаг Боснии и Герцеговины

Reuters

© ELVIS BARUKCIC

Этим планам помешало только противодействие боснийских сербов, которые, как отмечает Гуськова, оказались «самой сильной частью государства» БиГ.

Как считает Энгельгардт, идея воссоединения Республики Сербской и Сербии среди боснийских сербов достаточно популярна. Поэтому нельзя исключить, что давление Запада приведёт именно к этому результату.

«Если права боснийских сербов будут ущемляться, они могут постараться объединиться с Сербией», — сказал Энгельгардт, подчеркнув при этом, что воссоединение вряд ли пройдёт бесконфликтно.

Судьба БиГ

Единство Боснии и Герцеговины непрочно, отмечают эксперты. Это государство, считает Энгельгардт, просуществовало больше 20 лет исключительно за счёт внешнего давления.

«БиГ без внешнего управления и подпитки столько бы не продержалась. Если Запад потеряет интерес к поддержанию этого государства, оно развалится очень быстро», — утверждает эксперт.

Причина, по мнению Энгельгардта, заключается в том, что народы, населяющие эту страну, рассматривают её — по крайней мере в том виде, в котором она существует, — как «неизбежное зло».

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Елена Гуськова обращает внимание на то, что не только БиГ, но и все государства бывшей Югославии так или иначе несамостоятельны и находятся под влиянием тех или иных стран и международных структур — НАТО, ЕС, США. Поэтому угроза дробления нависла над каждым из них. Исключение составляют разве что входящие в ЕС Хорватия и Словения, говорит Гуськова. Особенно неспокойная ситуация в Македонии с её албанским меньшинством, считает она, и, разумеется, в Сербии в связи с сепаратизмом Косова. Но все эти возможные политические новообразования, уверена Гуськова, будут нежизнеспособны.

«В регионе ещё не решены серьёзные этнополитические конфликты, которые загнаны под ковёр и продолжают тлеть», — констатирует Энгельгардт.

Если боснийские сербы вынуждены будут отделиться от БиГ, считает эксперт, возрастёт вероятность и других территориальных изменений на Балканском полуострове.