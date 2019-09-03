В Северной Македонии заявили о возможной отсрочке вступления в НАТО

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Глава Министерства обороны Северной Македонии Радмила Шекеринская допустила, что процесс ратификации протокола о вступлении страны в НАТО может затянуться на фоне текущей ситуации в Европе.
В Северной Македонии заявили о возможной отсрочке вступления в НАТО
  • Reuters

«Сейчас мы сталкиваемся с неизвестным, например, с ситуацией в Великобритании, с тем, что касается формирования правительства в Испании. Всё это может несколько отложить процесс», — приводит её заявление на стратегическом форуме в городе Блед РИА Новости.

Она напомнила, что у Черногории данный процесс занял больше 18 месяцев, в то время как власти Северной Македонии поставили цель оформить вступление в НАТО в течение десяти месяцев.

В июне Совет Европейского союза отложил переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании из-за отсутствия поддержки данного решения со стороны ряда стран.

Ранее лидер Северной Македонии Стево Пендаровски назвал вступление в НАТО и ЕС приоритетами страны.

Доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН объяснил решение Македонии изменить название стремлением обеспечить полноценное участие страны в НАТО и интеграцию в Евросоюз.

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