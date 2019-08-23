«Показатель разобщённости»: в ЕС призывают объединить усилия с НАТО для «борьбы» с Россией

Институт исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонный колледж НАТО выпустили доклад о перспективах сотрудничества блока и ЕС. В документе, с текстом которого ознакомился RT, отмечается, что объединяющим фактором могут стать общие интересы, прежде всего противодействие «вновь усиливающейся России», которая якобы относится к числу современных вызовов. При этом авторы считают, что Североатлантический альянс будет оставаться гарантом европейской безопасности, пока существует ядерное оружие. Российские эксперты отмечают, что, когда речь идёт о вопросах безопасности, ЕС выступает как «филиал» НАТО. В то же время альянс через взаимодействие с «единой Европой» стремится реализовать собственные интересы, уверены аналитики.

Институт исследований в сфере безопасности ЕС (EUISS) совместно с исследовательским отделом Оборонного колледжа НАТО выпустили доклад о взаимодействии блока и «единой Европы», которое названо «необходимым партнёрством».

В документе, с текстом которого ознакомился RT, рассматриваются современные угрозы безопасности двух организаций через призму их сотрудничества. При этом авторы отмечают, что государства Евросоюза и Североатлантического альянса сталкиваются со схожими вызовами, такими как «вновь усиливающаяся Россия», терроризм, киберугрозы и нестабильность на южных границах.

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Более того, как отмечают авторы, между объединениями существует разделение ответственности. Так, Евросоюз играет роль «внутреннего актора» и становится главной силой в противодействии вызовам, в которых есть важная составляющая внутренней безопасности, в частности в областях борьбы с терроризмом и гибридными угрозами, безопасности и обороны в киберпространстве, а также военной мобильности. При этом НАТО рассматривается как «внешний игрок».

Таким образом, исследователи полагают, что обе организации заинтересованы в совместном противостоянии современным угрозам для достижения максимального эффекта.

«Например, и ЕС, и НАТО заинтересованы в защите от российской агрессии, её сдерживании, продвижении мира и стабильности на Балканах, а также проецировании стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке в целях борьбы с терроризмом и предотвращения конфликтов», — говорится в докладе.

При этом стоит отметить, что с прошлого года некоторые государства Евросоюза вновь заговорили о необходимости создания европейского военного альянса.

Так, в ноябре 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейцев объединить усилия в области обороны. Инициатива была одобрена и на саммите ЕС в декабре, где отмечалось, что создание единой европейской армии будет способствовать «укреплению стратегической автономии Евросоюза». При этом программа интеграции вооружённых сил стран «единой Европы» не станет заменой НАТО, а будет лишь его дополнением, уточнили на саммите.

Военнослужащие испанской армии на учениях НАТО

Reuters

© Ints Kalnins

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT выразил мнение, что этот доклад свидетельствует о разобщённости государств ЕС.

«Этот доклад — показатель разобщённости европейских стран. Понятно, что он ещё и конъюнктурный, отражает различные риски, страхи, фобии европейцев по поводу своего будущего, по поводу своей неопределённости в условиях турбулентного мира», — подчеркнул Блохин.

Когда речь идёт о формате безопасности, ЕС всегда представляется в качестве филиала НАТО, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Если в Евросоюзе иногда говорят о том, что им необходимы вооружённые силы, своя армия, собственное позиционирование, а потом эти же люди заявляют, что они являются филиалом НАТО и ни шагу без альянса не делают, то мы понимаем, что нам всё время подставляют ЕС как некую организацию, с которой мы должны сотрудничать хотя бы из-за территориальной близости, однако в действительности она является представителем совершенно другой силы, по умолчанию враждебной для России», — отметил Брутер в разговоре с RT.

Впрочем, согласно официальной позиции Брюсселя, изложенной в стратегической повестке ЕС до 2024 года, Евросоюз намерен тесно сотрудничать с НАТО по вопросам обороны при соблюдении автономии в принятии решений.

«Не избежать зависимости от США»

Вместе с тем, как отмечают авторы доклада, НАТО будет оставаться гарантом европейской безопасности до тех пор, пока существует атомное оружие. В частности, пока Европа якобы находится под тенью «большого ядерного арсенала Российской Федерации», она будет зависима от США.

«Учитывая то, что Москва часто и небрежно демонстрирует свою ядерную мощь для запугивания соседей, европейским странам не избежать зависимости от США, если только они не разработают собственный ядерный зонтик», — отмечается в документе EUISS.

Впрочем, аналитики признают, что создание европейского ядерного потенциала представляется «весьма теоретическим сценарием» исходя из сегодняшнего состояния политики ЕС.

Важно отметить, что российская сторона не раз заявляла, что может применить своё ядерное вооружение только в качестве ответных мер и при угрозе существованию государства.

«Существуют две причины, которые могут заставить нас применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или нападение на РФ с использованием обычного оружия в случае, если существует угроза существованию российского государства», — отметил президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин

kremlin.ru

Между тем, по мнению экспертов, опасения европейских специалистов скорее связаны с выходом Соединённых Штатов из Договора РСМД.

Так, Константин Блохин в беседе с RT предположил, что после ликвидации ДРСМД Европа фактически становится заложником отношений России и США.

«То есть Европа становится театром военных действий между Соединёнными Штатами и РФ. Очевидно, что американцы будут шантажировать Европу риском развязывания широкомасштабного конфликта на её территории», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности утратил свою силу 2 августа 2019 года по инициативе американской стороны.

При этом уже 18 августа США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена ДРСМД, поскольку её дальность составляет свыше 500 км.

Однако американская Ассоциация по контролю над вооружениями в августе 2019 года рекомендовала конгрессу США заблокировать финансирование программ по развёртыванию ракет средней дальности. По мнению американских военных специалистов, это может привести к новой опасной гонке вооружений.

Скоординированный подход

Аналитики Евросоюза также указывают и на проблему киберугроз. Так, в документе отмечается, что, поскольку на сегодняшний день большинство хакерских атак не выглядят как явный акт агрессии, это затрудняет принятие пропорциональных ответных мер.

По мнению авторов доклада, якобы российские «активные мероприятия» в Европе направлены именно на использование таких «серых зон».

«Кроме того, Кремль несколько преуспел в избегании ситуаций, означающих переход через красную черту и подразумевающих совместный ответ со стороны стран ЕС или НАТО», — говорится в тексте документа.

Reuters

При этом Российская Федерация — не единственный «потенциальный противник», который якобы пользуется подобной тактикой в области киберпространства, утверждается в докладе.

Россия, в свою очередь, не раз опровергала подобные заявления о своей причастности к кибератакам. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о бездоказательности обвинений в адрес России и назвала их «антироссийской кампанией».

Европейские специалисты в докладе отмечают, что сегодня ЕС и НАТО работают индивидуально со своими партнёрами по программам в области кибербезопасности и обороны. Их программы могли бы стать эффективнее, если бы организации объединяли усилия, что позволило бы достичь большего успеха и избежать дублирования, подчёркивают в EUISS.

«Евросоюз и Североатлантический альянс могли бы координировать свою помощь партнёрам по таким вопросам, как технические киберсредства, информационные сети и стандарты. Скоординированный подход также позволил бы партнёрам эффективнее обмениваться с ЕС и НАТО информацией из первоисточников, опытом и знаниями», — указывается в документе.

Таким образом, аналитики отмечают необходимость создания независимого Кибернетического целевого фонда, который имел бы поддержку обеих организаций, чтобы дополнять или объединять «усилия различных поставщиков помощи» ЕС и НАТО.

Как отметил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, США при помощи Евросоюза стремятся установить своё лидерство в киберпространстве. Для этого они «пытаются подверстать бюджет», всячески указывая на актуальность данной области.