Черногория подписала декларацию о завершении интеграции в НАТО

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Минобороны Черногории сообщило, что власти страны и глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата подписали документ о завершении процесса вступления республики в Североатлантический альянс.
Черногория подписала декларацию о завершении интеграции в НАТО
  • Reuters

«Командующий ACT Андре Ланата и начальник Генштаба ВС Черногории бригадный генерал Драгутин Дакич подписали сегодня в Подгорице декларацию о завершении процесса интеграции Черногории в НАТО, чем официально окончен процесс вступления нашей страны в альянс», — говорится в сообщении Минобороны Черногории.

Черногория официально стала 29-м членом НАТО в июне 2017 года.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о «тревожной ситуации» вокруг НАТО.

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