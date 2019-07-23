Черногория подписала декларацию о завершении интеграции в НАТО

Минобороны Черногории сообщило, что власти страны и глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата подписали документ о завершении процесса вступления республики в Североатлантический альянс.

«Командующий ACT Андре Ланата и начальник Генштаба ВС Черногории бригадный генерал Драгутин Дакич подписали сегодня в Подгорице декларацию о завершении процесса интеграции Черногории в НАТО, чем официально окончен процесс вступления нашей страны в альянс», — говорится в сообщении Минобороны Черногории.

Черногория официально стала 29-м членом НАТО в июне 2017 года.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о «тревожной ситуации» вокруг НАТО.