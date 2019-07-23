Черногория подписала декларацию о завершении интеграции в НАТО
- Reuters
«Командующий ACT Андре Ланата и начальник Генштаба ВС Черногории бригадный генерал Драгутин Дакич подписали сегодня в Подгорице декларацию о завершении процесса интеграции Черногории в НАТО, чем официально окончен процесс вступления нашей страны в альянс», — говорится в сообщении Минобороны Черногории.
Черногория официально стала 29-м членом НАТО в июне 2017 года.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о «тревожной ситуации» вокруг НАТО.