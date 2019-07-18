Лавров заявил о «тревожной ситуации» вокруг НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о «тревожной ситуации» вокруг НАТО.

«Сегодня сложилась тревожная ситуация. Под давлением Вашингтона, преследующего собственные геополитические цели, страны НАТО участвуют в проведении агрессивной антироссийской политики», — отметил Лавров.

Таким образом, по его мнению «происходит ничем не оправданное увеличение расходов на военные нужды».

«В 2018 году только одни США потратили на эти цели свыше $700 млрд, НАТО в целом — около одного триллиона, тогда как Россия — менее $50 млрд», — сообщил министр.

Он отметил, что альянс наращивает военное присутствие у границ России и Белоруссии, что «повышает риски непреднамеренных инцидентов и ведёт к эскалации военно-политической напряжённости».

Также Лавров назвал абсолютно нелогичными с точки зрения укрепления оборонного потенциала НАТО решения по включению в состав блока таких стран, как Черногория и Северная Македония.

Ранее замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Москва считает опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО.