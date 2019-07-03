В МИД России назвали опасными призывы об ускоренном принятии Грузии в НАТО
- РИА Новости
«С нашей стороны подчеркнули опасность в преддверии декабрьского саммита НАТО в Лондоне проталкивания разного рода тезисов об ускоренном принятии Грузии в члены альянса», — приводит РИА Новости слова Карасина.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американский лидер Дональд Трамп поддерживает стремление Грузии вступить в НАТО. О том, что страна уже на пороге членства в альянсе, заявляла и грузинский президент Саломе Зурабишвили.
Подробнее — в материале RT.