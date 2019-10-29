Корабли НАТО прибыли в Одессу

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Четыре корабля НАТО прибыли с дружественным визитом в Одессу, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Корабли НАТО прибыли в Одессу
  • ©mil.gov.ua

Как отмечается, к причалу морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырёх стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana.

Ожидается, что судна будут находиться в городе в течение недели, их посетит делегация НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом.

Ранее в представительстве НАТО в Киеве сообщили, что главная цель визита делегации заключается в «передаче твёрдого сигнала поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины с особым вниманием на Чёрном море и также в поддержке процесса реформ».

Там также рассказали о планах встретиться с президентом Владимиром Зеленским, правительством и Верховной радой.

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