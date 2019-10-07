«Провоцируют напряжённость»: в США предложили способы «сдерживания» России в Черноморском регионе

В США опубликовали доклад о способах борьбы с «влиянием» России в Черноморском регионе. Аналитики американского исследовательского центра RAND, с докладом которого ознакомился RT, предлагают развернуть современные системы противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии. Однако не все страны Черноморского региона разделяют интересы США и НАТО на этой территории, что затрудняет выработку единой западной стратегии по противодействию России, считают авторы доклада. Эксперты RT полагают, что действия США дестабилизируют обстановку в Черноморском регионе, а Россия, напротив, заинтересована в обеспечении его благополучия.

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвящённый западной стратегии противодействия России в Черноморском регионе.



В исследовательском центре, с докладом которого ознакомился RT, предлагают размещать системы ПВО в Восточной Европе.

«Повышению эффективности сдерживания в (Черноморском. — RT) регионе могли бы способствовать развёртывание современных систем противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия угрозе наступательного ракетного удара со стороны России, расширение учений НАТО и дальнейшее оказание Западом помощи Украине и Грузии в развитии их национального оборонного потенциала», — отмечается в докладе.

Министр обороны России Сергей Шойгу осенью 2018 года отмечал небывалый уровень военной активности НАТО у российских границ. По словам российского министра, НАТО увеличило разведывательную активность на Балтике и в Черноморском регионе.

«Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времён холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», — сказал Шойгу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Александр Щербак

Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров также подчеркнул, что наращивание военной инфраструктуры НАТО на границах с Россией не может оставаться без ответа.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в настоящее время в странах Балтии развёрнуты соответствующие бригады, а также наблюдается «создание американских объектов противоракетной глобальной системы обороны в Румынии» и Польше.

«Да, конечно, это нас беспокоит, это создаёт реальную угрозу безопасности Российской Федерации, это грубо нарушает основополагающий акт Россия — НАТО, которым предписано не размещать на территории новых членов на постоянной основе существенные боевые силы», — отметил он.

Однако в апреле 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении Североатлантического альянса чаще заходить в черноморские порты Украины и Грузии, проводить с этими странами дополнительные учения и обмениваться данными. По мнению Столтенберга, это позволит «улучшить осведомлённость о ситуации».

Так, в конце июля нынешнего года в Грузии прошли военные учения Agile Spirit 2019 с участием стран НАТО и их партнёров. Как отмечалось, задача манёвров — нарастить сотрудничество между военнослужащими и «способствовать поддержанию стабильной и безопасной обстановки в Черноморском регионе».



«Расходящиеся интересы стран»

Ранее в Европарламенте выразили опасения, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об увеличении присутствия блока в Чёрном море может ухудшить «добрососедские отношения с Россией». С таким обращением выступил евродепутат от Испании Хавьер Коусо Пермуй. В запросе на имя Федерики Могерини он также просил уточнить, будет ли глава дипломатии ЕС убеждать альянс сократить своё военное присутствие в регионе.

Впрочем, американские аналитики отмечают, что проблема безопасности на Чёрном море не может быть решена исключительно силовыми методами. Запад должен более успешно противодействовать «дезинформационным кампаниям, негативному влиянию и гибридным угрозам» со стороны России, говорится в докладе.

Напомним: Соединённые Штаты не раз финансировали проекты, направленные на «укрепление демократии» и якобы защиту стран Черноморского региона от гибридных угроз.

К примеру, в середине сентября 2019 года США опубликовали грант на проведение совместных с ЕС проектов на Украине. Приоритетные направления деятельности включали интеграцию Украины с западными рынками, укрепление демократии и обеспечение энергетической и кибербезопасности страны.

Кроме того, в мае стало известно, что бюро Госдепартамента по вопросам демократии, прав человека и труда опубликовало грант начальной стоимостью $900 тыс. в преддверии выборов в местные органы власти на Украине, которые пройдут в 2020 году. Главными задачами проекта объявляются «укрепление демократических процессов и поддержка выборов, соответствующих международным стандартам».

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Стратегия Запада направлена на то, чтобы «изолировать Россию», отметил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Это делается с одной-единственной целью — создать рядом с Россией линию из враждебных России государств. Они пытаются за счёт доклада продемонстрировать этим странам, что они являются территорией, на которой Россия ведёт гибридную войну или адаптивную стратегию», — предположил эксперт.

Однако стремления блока НАТО зачастую не совпадают с интересами стран Черноморского региона, отмечается в докладе. По мнению авторов исследования RAND, это затрудняет выработку единой стратегии по противодействию России.

«Различающиеся и зачастую расходящиеся интересы стран в Черноморском регионе затрудняют выработку единой и прочной стратегии стран Запада по противодействию вредоносному влиянию и запугиванию со стороны России в этом регионе», — отмечают в аналитическом центре.

Соединённые Штаты постепенно утрачивают своё влияние на всём Европейском континенте, считает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Так складываются геополитические отношения, что Соединённые Штаты сегодня теряют в определённой степени жёсткость управления государствами, которые входят в Евросоюз и блок НАТО… Европейские государства сегодня уже не хотят беспрекословно подчиняться требованиям из-за океана и хотели бы довольно выгодно сотрудничать у себя на континенте или же с государствами, в частности, Ближнего Востока», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Агрессивная сущность»

В RAND также изложили своё видение российской стратегии в регионе.

«Российская стратегия предусматривает за счёт постепенного наращивания влияния превращение Чёрного моря, так же как и Азовского, фактически во внутренние воды, где Россия получит такую же свободу действий, какую она обеспечила себе в Каспийском море», — говорится в тексте документа.

Корабли в Чёрном море у Новороссийского морского торгового порта

РИА Новости

© Виталий Тимкив

В частности, как отмечается в докладе, основная стратегия Москвы учитывает специфику каждой отдельной страны региона и предусматривает сохранение нейтралитета или ослабленного положения соседних стран по отношению к России или Западу, а также их подверженности политическому, экономическому или же негативному влиянию со стороны России.

Тем временем Константин Блохин в беседе с RT выразил несогласие с подобными утверждениями. По мнению эксперта, в интересах России — обеспечить стабильность и благополучие Черноморского региона.

«Понятно, что для Москвы нужна стабильность (в отношениях. — RT) со своими партнёрами, нужны прямые торговые пути с Европой, поэтому мы и делаем «Северный поток», «Южный поток» — для того чтобы преодолеть этот санитарный кордон», — убеждён Блохин.

Между тем действия Соединённых Штатов и НАТО носят провокационный характер для Черноморского региона и отношений с Россией, отметил в беседе с RT Андрей Кошкин.

«В основном будут провоцировать некую напряжённость в акватории Чёрного моря. А береговые комплексы, которые будут прикрывать и небо, и определённую территорию акватории Чёрного моря, должны обеспечить некую надёжность возможных провокаций, возможных действий возрастания напряжённости вокруг наших границ. Подобного рода доктрина или концепция, которую сейчас будут разворачивать, также имеет в себе агрессивную сущность, направленную против Российской Федерации», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что в апреле 2019 года на Московской конференции по безопасности министр обороны Сергей Шойгу отметил, что стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики альянса, в основе которой заложен принцип «сам придумал — сам в это поверил».

По его словам, любые практические действия альянса вблизи российских границ ведут к росту напряжённости и требуют адекватного реагирования.