«Форпост в Чёрном море»: как Россия обеспечивает береговую оборону Крыма

Расположенные в Крыму береговые ракетные комплексы «Утёс» по своим характеристикам могут считаться «убийцами кораблей», говорится в публикации National Interest. Однако обороноспособность Крыма обеспечивают не только эти системы, но и другие виды вооружений, отмечают российские эксперты. Аналитики подчёркивают, что модернизация и увеличение группировки войск РФ в регионе превратили полуостров в «неприступную крепость».

Американское издание National Interest, специализирующееся на военно-политической тематике, назвало российские береговые ракетные комплексы (БРК) шахтного базирования «Утёс» «убийцей кораблей».

Статья вышла под заголовком «Убийцы кораблей: Россия разворачивает новые противокорабельные ракеты в Крыму». Её автор Майкл Пек отмечает, что установленные ещё во время СССР «Утёсы» пришли в упадок во время нахождения полуострова в составе Украины.

«Во время холодной войны, когда Крымский полуостров входил в состав Советского Союза, Россия построила тщательно продуманную систему береговой обороны подземных противокорабельных ракетных установок. Эта система перестала работать после распада СССР и независимости Украины», — говорится в публикации.

Речь идёт о комплексах подземного базирования. Они включают в себя бункеры и множество дополнительных систем. Комплексы оснащены ракетами П-35, что и превращает их в «убийцу кораблей».

Пек отметил, что Россия занялась восстановлением обороноспособности региона, в том числе этих систем. Ранее об этом в интервью ТАСС рассказал директор НПО «Машиностроения» Александр Леонов.

Также по теме Серьёзная угроза для эсминцев: как Россия выстраивает эшелонированную береговую оборону Тихоокеанский флот России получил береговые ракетные комплексы «Бал», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Технику доставили морским...

«В 2014 году мы начали восстановительные работы комплекса. Была проделана непростая работа, но поставленную задачу выполнили успешно и в срок. БРК «Утёс» — это действительно грозное оружие, которое может поражать надводные силы противника на дальности до 300 км», — сказал он.

Леонов подчёркивал, что «Утёс» способен одной ракетой «вывести любой корабль из строя». Он также сообщил, что рассматривается вопрос оснащения этих комплексов новыми ракетами.

По мнению автора публикации, развитие подобных оборонительных систем — это способ обеспечить безопасность с моря для страны, которая имеет очень протяжённую береговую линию.

По мнению автора, модернизация комплексов «Утёс» говорит о «решимости Москвы удержать Крым» в случае вторжения.

Возможное количественное преимущество кораблей условного противника, в данном случае НАТО, нивелируется этой системой, согласился в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Россия может бороться с их кораблями с помощью своих береговых систем, и это вызывает беспокойство в США», — сказал он RT.

Реконструированная взлетно-посадочная полоса на севастопольском аэродроме Бельбек

© Алексей Мальгавко / РИА Новости

Однако «Утёс» работает в комплексе со множеством других систем, которые обеспечивают его эффективность, отметил в разговоре с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«С «Утёсом» связаны локаторы, сонары, которые определяют, что находится под водой. Прежде, чем «Утёс» вступает в действие, есть различные системы, которые определяют, какие корабли подходит или вошли в Чёрное море, как они приближаются к границам России на воде», — подчеркнул эксперт.

Также по теме Оборона Севастополя: как Россия укрепила военный потенциал Крыма 16 марта исполняется три года с момента проведения в Крыму и Севастополе референдума о воссоединении с Россией. Подавляющее...

«Там гораздо больше различных видов вооружений. Там есть ракетные корабли, например, ракетный крейсер «Москва», на котором и стоит комплекс радиусом действия 600 км. Там есть корабли с комплексом, который стреляет на дальность 110 км, и это вообще ракета, которую невозможно перехватить. Там есть системы противовоздушной обороны, береговые комплексы «Бастион». Там очень много видов вооружения, поэтому говорить о чём-то одном — дилетантство и арифметика для первого класса», — подчеркнул он.

В марте министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что РФ нарастила военную группировку в Крыму.

«Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Чёрном море», — приводит его слова ТАСС.

Обеспечить такой рост обороноспособности позволило воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, пояснил Литовкин.

«Россия в полной мере обеспечила Крым нашими системами вооружения, системами противовоздушной обороны, С-300, С-400, системами береговой обороны. Там появились новые самолёты, пришли новые корабли, подводные лодки. Там огромное количество войск, Крым стал неприступной крепостью и форпостом России в Чёрном море», — сказал он.

Напомним, в 2014 году на территории полуострова был проведён референдум, в ходе которого свыше 96% граждан выступили за воссоединение с Россией. До этого российские вооружённые силы были ограничены юридически, подчеркнул Жарихин.

«Россия имела определённые лимиты по количеству военнослужащих, по размещению своих вооружённых сил на территории Крыма, что не позволяло в полной мере обеспечивать обороноспособность тех мест, на которых были расположение российские военно-морские и вооружённые силы», — пояснил эксперт.