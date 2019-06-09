National Interest рассказал о размещённом в Крыму «убийце кораблей»

Американский журнал The National Interest рассказал о береговом ракетном комплексе (БРК) «Утёс» шахтного базирования, размещённом в Крыму. По словам авторов публикации, комплексы в том числе способны противостоять вторжению десанта с Чёрного моря.

Как уточняет издание, БРК был создан в эпоху СССР, а после воссоединения Крыма с Россией — модернизирован.

По мнению автора статьи, противокорабельные ракеты П-35 с турбореактивным двигателем, которыми оснащён «Утёс», превращают комплекс в настоящего «убийцу кораблей».

Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что страна за пять лет внедрила современную систему охраны государственной границы в Крыму.