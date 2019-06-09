National Interest рассказал о размещённом в Крыму «убийце кораблей»
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- РИА Новости
Как уточняет издание, БРК был создан в эпоху СССР, а после воссоединения Крыма с Россией — модернизирован.
По мнению автора статьи, противокорабельные ракеты П-35 с турбореактивным двигателем, которыми оснащён «Утёс», превращают комплекс в настоящего «убийцу кораблей».
Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что страна за пять лет внедрила современную систему охраны государственной границы в Крыму.