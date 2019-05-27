В ФСБ рассказали о современной системе охраны госграницы в Крыму

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Россия за пять лет внедрила современную систему охраны государственной границы в Крыму, заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
В ФСБ рассказали о современной системе охраны госграницы в Крыму
  • РИА Новости

«Выстроена современная, отвечающая характеру угроз система защиты и охраны государственной границы, основу которой составляют развёрнутые по периметру Крымского полуострова пограничные отделения и радиотехнические посты», — рассказал генерал в интервью «Российской газете».

По его словам, данные подразделения постоянно взаимодействуют со службой береговой охраны и частями Черноморского флота.

Кроме того, сухопутный участок границы оснащён модернизированным сигнализационным комплексом протяжённостью более 60 км.

«Крымский участок государственной границы оборудован камерами видеонаблюдения, тепловизионными приборами, сейсмическими датчиками и другими техническими средствами охраны границы, интегрированными в единую систему», — добавил Кулишов.

На границе также постоянно находятся транспортные средства повышенной проходимости, в том числе бронеавтомобили, «плавающие гусеничные вездеходы», квадроциклы и скоростные катера.

«За счёт ввода в эксплуатацию современных радиолокационных станций существенно увеличены возможности системы радиотехнического прикрытия морского побережья», — отметил он.

Ранее Кулишов допустил повторение провокаций со стороны Украины, аналогичных инциденту в Керченском проливе.

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