В ФСБ не исключили повторения провокаций со стороны Украины
- РИА Новости
«Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются», — сказал он в интервью «Российской газете».
По словам Кулишова, Киев официально не отказался от намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей.
«Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», — подчеркнул глава погранслужбы.
В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не допустит новых провокаций в Керченском проливе.
В апреле в Минобороны Украины рассказали, когда украинские корабли вновь смогут войти в Керченский пролив.