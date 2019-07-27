Привычные манёвры: в Грузии начались совместные с НАТО учения Agile Spirit 2019

В Грузии начались военные учения Agile Spirit 2019 с участием стран НАТО и их партнёров. В них принимают участие более трёх тыс. военных из 14 государств. Отмечается, что задача манёвров — нарастить сотрудничество между военнослужащими и «способствовать поддержанию стабильной и безопасной обстановки в Черноморском регионе». Однако в Совфеде считают, что реальная цель учений — демонстрация силы на границе с Россией. В Госдуме согласились, что такое число военных из стран, не имеющих отношения к Чёрному морю, только способствует росту напряжённости.

В Грузии начались совместные с НАТО и партнёрами блока военные учения Agile Spirit 2019. В них принимают участие более 3 тыс. военных из 14 стран. По словам главы Сил обороны Грузии генерал-лейтенанта Владимира Чачибая, манёвры станут очередным шагом Тбилиси ко вступлению в альянс.

«Многонациональные учения полностью отвечают политике, объявленной нашей страной — больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО. Agile Spirit 2019 — одни из наиболее масштабных учений, которые проводятся в Грузии. Это ещё один шаг на пути Грузии к НАТО», — сказал он во время открытия.

Церемония начала учений прошла на территории второй пехотной бригады Грузии в городе Сенаки. Сообщается, что манёвры будут проходить до 9 августа. Среди стран-участниц, помимо Грузии, — США, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Бельгия, Болгария, Греция, Черногория, Румыния, Турция и Украина.

Как сообщается на сайте Минобороны Грузии, цель этих учений — улучшить совместимость между военнослужащими стран-участниц, а также повысить возможности по планированию и выполнению операций. Отмечается также, что они должны «способствовать поддержанию стабильной и безопасной обстановки в Черноморском регионе».

«Участие в этих международных учениях является ярким доказательством того, что вы поддерживаете мир и стабильность в регионе и во всем мире», — сказал командующий армией Нацгвардии американского штата Джорджия, бригадный генерал Рандел Симонс.

При помощи этих учений НАТО демонстрирует России своё присутствие на её границах, считает член Совета Федерации Игорь Морозов.

«Они предназначены для демонстрации силы и попытки показать, что НАТО присутствует пока на западных и южных границах Российской Федерации. Желание НАТО — разместить свои базы по всей границе, вплоть до Тихого океана», — отметил он в беседе с RT.

По мнению сенатора, Грузия стала частью «механизма НАТО по воздействию на Россию».

Более того, такое количество военнослужащих из стран, не имеющих отношения к Черноморскому региону, не может способствовать атмосфере стабильности и безопасности в этом регионе, убеждён депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

«Мы уже привыкли к многонациональным натовским учениям и мониторим их в обычном режиме, который, конечно, в случае опасности может быстро перейти в боевой. Всё это многонациональное демократическое войско во главе с США тоже об этом знает и, что называется, играет на нервах. Впрочем, американцам нужен лишь рост напряжённости. Главное, чтобы он не перерос в военный конфликт», — сказал он RT.

«Такая активность к стабилизации не ведёт»

Напомним, в ходе саммита стран НАТО, приуроченного к 70-летию организации, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет наращивать свою разведывательную деятельность в Черноморском регионе, в том числе развивая сотрудничество с Грузией и Украиной. По его словам, сохранение присутствия НАТО в этом «жизненно важном регионе» обусловлено военным усилением России.

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«Мы согласовали пакет мер, чтобы улучшить нашу осведомлённость о ситуации, увеличить нашу поддержку Украине и Грузии в таких сферах, как обучение морских сил и береговой охраны, а также заходы в порты, учения и обмен информацией», — сказал он.

Эти учения используются НАТО с целью нарастить давление против России, отметил в разговоре с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Это инструмент по сдерживанию России. Они сотрудничают с Грузией, но не принимают её в НАТО. Очевидно, что это выгодно американцам, но не выгодно самим грузинам. Американцы будут продолжать с ней сотрудничать, усиливать сотрудничество и с Украиной, возможно, и с другими странами», — сказал он.

Так, в июне глава комитета палаты представителей конгресса США по вооружённым силам Адам Смит призвал Пентагон разработать стратегию по противодействию России на Чёрном море. Соответствующий пункт указан в проекте закона об оборонном бюджете США на 2020 год.

В то же время президент США Дональд Трамп поддерживает стремление Грузии вступить в НАТО. Об этом в ходе совместного выступления с главой грузинского правительства Мамукой Бахтадзе заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По мнению Блохина, США намерены добиться «привыкания» у международного сообщества от присутствия Вашингтона и его союзников в Черноморском регионе.