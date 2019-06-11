США продолжат поддерживать идею предоставления Грузии членства в НАТО

Соединённые Штаты продолжат поддерживать идею предоставления Грузии членства в НАТО. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Усилия Грузии позволяют мне с большой долей уверенности заявить от лица президента (Дональда. — RT) Трампа и всего американского правительства, что вы продолжите получать поддержку со стороны Соединённых Штатов в своём стремлении стать членом НАТО», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия «практически стоит на пороге НАТО».

Она отметила, что Грузия — это одно из тех государств, которые более всего готовы к членству в НАТО по всем параметрам, необходимым для вступления в эту организацию.