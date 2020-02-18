Обстрелы, взаимные обвинения и вмешательство ОБСЕ: в Донбассе произошли столкновения между ЛНР и Украиной

В Донбассе между Народной милицией ЛНР и Вооружёнными силами Украины произошли столкновения. ВСУ сообщают об одном погибшем со своей стороны и одном со стороны ополчения. Луганск данные о потерях не предоставил, однако рассказал о ранении мирного жителя, попавшего под обстрел украинских военных. В самопровозглашённой республике заявили, что ответственность за эскалацию лежит на Киеве. Согласно данным ЛНР, ВСУ прекратили обстрелы, когда в район обострения прибыли сотрудники ОБСЕ. Украина в произошедшем обвиняет республику Донбасса.

Конфликт в Донбассе обострился в результате столкновений между силами ЛНР и Украины. В Луганске заявили, что ответственность за эскалацию лежит на Киеве — украинские военные нанесли массированный удар по населённым пунктам самопровозглашённой республики.

«Сегодня украинские вооружённые формирования попытались провести очередную диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. Попытки украинской ДРГ (диверсионно-разведывательной группы. — RT) проникнуть на территорию ЛНР пресечены. Ни о каком наступлении речи не идёт. После неудачной попытки диверсии украинские каратели открыли артиллерийский огонь по территории республики», — заявил глава республики Леонид Пасечник.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, в общей сложности ВСУ выпустили более 50 снарядов и мин, один мирный житель получил ранение, были разрушены дома. При этом, подчеркнул Осадчий, украинские силы привлекли журналистов для съёмки материалов, выставляющих Луганск виноватым в обострении противостояния.

«По нашим данным, командование операцией объединённых сил задействовало журналистов украинских телеканалов «5 канал», «1+1», ТСН и ICTV для съёмки видеоматериалов с целью подготовки видеосюжетов, обвиняющих Народную милицию ЛНР в нарушении режима прекращения огня», — отметил он.

По словам Осадчего, ВСУ прекратили свои обстрелы только после того, как в регион прибыли наблюдатели мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Отреагировав на наше обращение, международные наблюдатели из состава СММ ОБСЕ в настоящее время ведут мониторинг ситуации в районе населённого пункта Голубовское. Умелые действия наших защитников и оперативное прибытие сотрудников миссии в район обострения ситуации способствовали прекращению этой кровавой провокации украинских оккупантов», — сказал он.

Обострение конфликта произошло из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского закончить конфликт, несмотря на заключённые в последние месяцы договорённости, считает политолог Иван Мезюхо. Он отметил, что у украинского лидера есть полномочия, чтобы остановить противостояние.

«Обострение конфликта на юго-востоке Украины произошло по причине нежелания Киева установить мир в Донбассе. У Зеленского есть все полномочия для того, чтобы закончить братоубийственное противостояние, тем не менее господин Зеленский, несмотря на договорённости в рамках Минских соглашений, в частности формулу Штайнмайера, и те договорённости, которые были достигнуты в ходе нормандского саммита в Париже, почти ничего не сделал для того, чтобы процесс мирного урегулирования конфликта пошёл в нужном русле», — сказал он RT.

РИА Новости

© Валерий Мельников

Киев неоднократно выражал недовольство взятыми на себя обязательствами. В частности, они подразумевают обеспечение закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, после чего на этих территориях будут проведены местные выборы. Если результаты голосования будут признаны ОБСЕ действительными, Украина сможет получить контроль над границей с Россией.

Однако Киев настаивает на передаче границы ещё до выборов. В частности, именно этот вопрос Зеленский намерен поднять на будущей встрече в нормандском формате — с лидерами России, Германии и Франции.

Помимо этого, Украина намерена добиваться ввода в Донбасс миротворческого контингента. По словам главы МИД страны Вадима Пристайко, этот вопрос будет поднят в ходе его выступления на заседании Генассамблеи ООН.

Оценивая заявления и действия Киева по урегулированию конфликта на востоке страны, Мезюхо констатировал, что Зеленский ставит под вопрос организацию будущего саммита.

«На сегодняшний день впору говорить о том, что Зеленский делает всё для того, чтобы сорвать новый нормандский саммит», — констатировал аналитик.

«Зеленский задаёт полувоенную тематику»

Владимир Зеленский принял решение созвать заседание Совета национальной безопасности (СНБО), на котором обсудят произошедшую эскалацию.

«Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживёт полностью. Это попытка сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неустанными шагами», — написал он в Facebook.

Так, 18 февраля исполняется пять лет со дня боёв в районе города Дебальцево, известных как дебальцевский котёл. По их итогам ВСУ потерпели поражение и отступили, а город заняли ополченцы ДНР и ЛНР. По данным Киева, погибли 179 украинских военных, тогда как республики Донбасса сообщают о порядка 3 тыс. погибших солдат ВСУ. Данные о потерях ополченцев также разнятся — от 30 (согласно позиции ДНР) до 3 тыс. (по утверждениям Украины).

Используя подобную риторику, Зеленский намерен продемонстрировать, что Украина способна действовать в Донбассе при помощи силы, считает научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«Зеленский задаёт полувоенную риторику, полурадикальную, не дипломатическую, ведь Минские соглашения предусматривают решение именно путём дипломатии. Однако для Зеленского важно показать, что Украина имеет силу. И, видимо, это обострение показывает. Наверное, не жителям Донбасса, не жителям Украины, а тем, кто должен найти компромисс с Зеленским по международному уровню, по урегулированию процесса на уровне нормандской группы», — отметил он в беседе с RT.

По данным ВСУ, текущее противостояние произошло в районе населённых пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское и Хутор Вольный. Киев сообщает о гибели одного своего военного, ещё четверо получили ранения. ВСУ также утверждают, что погиб один ополченец, пятеро получили тяжёлые ранения.

«В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава объединённых сил. Ситуация полностью контролируемая», — говорится в сообщении штаба операции объединённых сил Украины.