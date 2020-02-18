В Кремле прокомментировали сообщения об обострении ситуации в Донбассе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об обострении ситуации в Донбассе.
В Кремле прокомментировали сообщения об обострении ситуации в Донбассе
  • РИА Новости

«Мы действительно видели информацию, которая появилась и которая говорит о том, что сегодня рано утром имело место столкновение на границе между Луганской республикой и украинскими вооружёнными силами», — сказал Песков.

Он добавил, что российская сторона не располагает деталями произошедшего.

«Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение», — отметил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе. Он также объявил о созыве внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

18 февраля самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики сообщили об обстрелах со стороны украинских военных.

В штабе операции объединённых сил сообщили, что позиции украинских войск были атакованы вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный.

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