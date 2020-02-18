Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.

Об этом сообщает «112 Украина», ссылаясь на страницу Зеленского в Facebook.

По его словам, утром 18 февраля была осуществлена атака на позиции ВСУ вблизи ряда населённых пунктов.

«Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживёт полностью. Это попытка сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться, хоть и небольшими, но неустанными шагами», — написал он.

Как отметил Зеленский, солдаты ВСУ «дали достойный отпор» нападавшим, однако среди украинских военных есть потери. К настоящему моменту фаза активных боёв завершена.

Ранее украинский президент объявил о созыве внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины из-за обострения ситуации в Донбассе.