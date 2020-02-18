ЛНР и украинские военные сообщили об обстрелах позиций в Донбассе

В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и посёлке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населённых пунктов украинскими силовиками.

«18 февраля 2020 года в период с 6:00 до 9:00 часов зафиксированы семь нарушений режима прекращения с направления подконтрольных вооружённым формированиям Украины населённых пунктов», — приводит текст сообщения «Луганский информцентр».

В свою очередь, как сообщает «Громадське», в штабе операции объединённых сил сообщили, что позиции украинских войск были атакованы вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный.

«Сейчас идёт бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери», — говорится в сообщении штаба, опубликованном около девяти часов утра.

В ООС заявили, что «подразделения... которые обороняются, дают адекватный ответ... наносится огневое поражение с целью подавления вооружённой активности».

В начале февраля в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что посёлок шахты 6/7 на северо-западе Горловки был обесточен в результате обстрелов со стороны украинских военных.