ЛНР и украинские военные сообщили об обстрелах позиций в Донбассе

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В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и посёлке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населённых пунктов украинскими силовиками.
ЛНР и украинские военные сообщили об обстрелах позиций в Донбассе
  • РИА Новости

«18 февраля 2020 года в период с 6:00 до 9:00 часов зафиксированы семь нарушений режима прекращения с направления подконтрольных вооружённым формированиям Украины населённых пунктов», — приводит текст сообщения «Луганский информцентр».

В свою очередь, как сообщает «Громадське», в штабе операции объединённых сил сообщили, что позиции украинских войск были атакованы вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный.

«Сейчас идёт бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери», — говорится в сообщении штаба, опубликованном около девяти часов утра.

В ООС заявили, что «подразделения... которые обороняются, дают адекватный ответ... наносится огневое поражение с целью подавления вооружённой активности».

В начале февраля в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что посёлок шахты 6/7 на северо-западе Горловки был обесточен в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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