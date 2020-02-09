Посёлок на окраине Горловки лишился электричества из-за обстрела ВСУ

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что посёлок шахты 6/7 на северо-западе Горловки был обесточен в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Посёлок на окраине Горловки лишился электричества из-за обстрела ВСУ
  • Reuters
  • © Alexander Ermochenko

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя городской администрации Ивана Приходько.

«Обстрел посёлка шахты 6/7. Населённый пункт обесточен», — сказал он.

В свою очередь, в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что обстрел населённого пункта вёлся украинскими силовиками в районе 08:15 со стороны посёлка Шумы, они использовали миномёты калибра 82 мм и гранатомёты.

Ранее в ДНР сообщали, что солдаты ВСУ обстреляли два посёлка республики, а также район на севере Донецка.

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