В ДНР обвинили ВСУ в обстреле двух посёлков
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) составило три раза. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — девять единиц», — указывается в заявлении.
В представительстве уточняется, что обстрелам со стороны украинских войск подверглись район «Вольво-центра» на севере Донецка и посёлок Александровка на западе города, а также посёлок Каштановое западнее Ясиноватой.
При обстрелах применялись гранатомёты и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
Ранее в ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками посёлка Набережное из 122-мм гаубиц.