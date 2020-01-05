В ДНР обвинили ВСУ в обстреле двух посёлков

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что солдаты ВСУ обстреляли два посёлка ДНР, а также район на севере Донецка.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) составило три раза. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — девять единиц», — указывается в заявлении.

В представительстве уточняется, что обстрелам со стороны украинских войск подверглись район «Вольво-центра» на севере Донецка и посёлок Александровка на западе города, а также посёлок Каштановое западнее Ясиноватой.

При обстрелах применялись гранатомёты и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Ранее в ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками посёлка Набережное из 122-мм гаубиц.