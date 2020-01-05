В ДНР обвинили ВСУ в обстреле двух посёлков

Короткая ссылка
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что солдаты ВСУ обстреляли два посёлка ДНР, а также район на севере Донецка.
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле двух посёлков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) составило три раза. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — девять единиц», — указывается в заявлении.

В представительстве уточняется, что обстрелам со стороны украинских войск подверглись район «Вольво-центра» на севере Донецка и посёлок Александровка на западе города, а также посёлок Каштановое западнее Ясиноватой.

При обстрелах применялись гранатомёты и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Ранее в ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками посёлка Набережное из 122-мм гаубиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить